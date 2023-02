HITNA REAKCIJA KAČAVENDE! Nakon Aninog vapaja i javne molbe za pomoć, oglasila se njena kuma Milena: TUŽBA U PONEDELJAK!

Ana Ćurčić je sinoć doživela nervni slom tokom rasprave sa bivšim suprugom Zvezdanom Slavnićem, nakon kojeg je počela da dodiruje crveni končić koji joj je poklonila kuma Milena Kačavenda. Milena se oglasila i otkrila u kakvom stanju se Ana sada nalazi, a zatim i odgovorila na njen današnjih zahtev.

- Videla sam, brojanica je dogovor između nas, kad god da bude teško da je dira. To je crveni končić osvešten na Isusovom grobu, 40 pravoslavnih sveštenika ga je osveštalo. Ja sam vezala njoj na ruku, ona meni, to joj je amajlija da ostane jaka. Videla sam da taj konac ne dodiruje, ali kad je bio Zolin rođendan, podsetila sam je na crveni konac i vidim da razmišlja. Pokušala sam da objasnim to u medijima, nakon teatralnog ulaska počela je drugačije da se ponaša zbog njegovog psihološkog zlostavljanja. Ja sam joj bila podsetnik da ostane jaka. Krajnje je vreme da progovori o njemu i šta je sa njim prošla, on to nije zaslužio. Čuva njega od njega samog, a nema potrebe - rekla je Milena.

Tokom svađe sa Anom, Marija Kulić je nekoliko puta izjavila da je Ćurčićeva i pre Zvezdana bila u vezi sa kriminalcima i mafijašima, zbog čega je Ana pozvala Milenu javno da podnese tužbu protiv Marije. Milena nam je otkrila da je već započela postupak.

- Advokate sam već kontaktirala, obavestili su me Anini fanovi. Pozvala me je direktno u programu, tako da je advokat već obavešten o tome i tužba će biti podneta u ponedeljak - izjavila je Milena.

