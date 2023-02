"POSTOJI ŠANSA DA JE DETE ŽIVO" Kuma Ane Ćurčić šokirala tvrdnjama o Aninoj bebi: Nema dokaza o smrti

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić ne prestaje da šokira javnost informacijama o Zvezdanovom i Aninom životu. Ana je u mladosti imala romantičnu vezu sa Acom Bulićem a Milena je sada istakla da postoji mogućnost da je njihova beba još uvek živa.

- Zašto ne bi postojala šansa. Ona je dete izgubila u 19. godini, u osmom mesecu trudnoće. Šanse su visoke da dete bude živo, šanse su stopostotne. Druga su vremena bila, negde duboko mislim da ona oseća da to dete negde postoji. Ukoliko je to dete živo, mislim da ako se rađanje tog deteta prikrilo, onda je prodato - kazala je Milena i dodala:

foto: PRINTSCREEN RED TV

- Dete nikada u ruke nije uzela ni mrtvo ni živo, nema dokaza o smrti, jedino postoji dokaz da se ona porodila jer je bila punoletna - rekla je ona u emisiji "Između dve vatre".

foto: PRINTSCREEN RED TV

Podsetimo, Anina drugarica je nedavno ispričala kako je započela ljubavna priča Bulića i Ćurčićeve.

- Osetljiva je tema da bih se ja predstavljala ljudima, ali videla sam da je i Ana pričala o najtežem trenutku u svom životu. Nas dve smo išle u isti razred. Bile smo bliske do te tragedije. Bila je prirodno lepa, mršava, s velikim prirodnim grudima. Kad se upoznala sa Bulićem, njen život se promenio. Ne mogu da vam opišem kolika je to ljubav bila. Sećam se kako je zbog njega bežala sa časova, a on bi je čekao ispred škole. Voleli su se i svi su mislili da će sa njim da ostane do kraja života. Njena i Bulićeva ljubav bila je baš jaka. Kad je saznala da je trudna sa njim, sreći nije bilo kraja. Koliko se sećam, beba se rodila u osmom mesecu i preminula je nedelju dana posle rođenja. To ju je ubilo. Kad su joj saopštili najgore vesti, htela je sebi da naudi. Vrištala je i skakala. Bulić nije mogao da je smiri i uplašio se da sebi ne oduzme život, pa se nije odvajao od nje danima. Bilo je užasno - seća se Ćurčićkina drugarica.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ