"NEKI SU PRIČALI DA SMO GA DELILE" Milena Kačavenda progovorila o optužbama da je bila u vezi sa Zvezdanom

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić ne prestaje da iznosi pikanterije iz bračnog života Slavnića i Ćurčićeve. Milena je progovorila o optužbama da su ona i Ana delile njenog nevenčanog supruga Zvezdana.

- Ima tu jedna priča, oni imaju neki svoj dogovor, kao što i nas dve imamo. ja sam ovde bila kontakt za medije, ne znajući da ču ja biti po gostovanjima... Oni su imali dogovor da zarade pare, da se neke stvari ne pominju, da se deca ne pominju... Ana je podstanar, on živi kod nje, ja ne mogu sada te stvari da pričam, te pikanterije. On na svaki nagoveštaj da će ona nešto reći, on skače da je prekine u izlaganju, jer je ona spolja uvek imala strah od njega. On je za Novu godinu rekao da ona neće doći, i to niko nije očekivao. Kada je Ana otišla korak dalje, kada je mislio da je dovoljno zastrašio. Jer, ona je ušla, a to očekivao nije - objasnila je Milena.

- Ona ne izgleda dobro, koža joj ne izgleda dobro, njeno lice je užasno - dodala je Kačavenda.

Kako je otkrila, od Zvezdana očekuje da se poneki napad uputi i na njen račun.

- Neki su pričali da smo ga mi delile, što je glupost. Ana je juče dobila čestitku, ona je bila vezana za crveni končić o kome sam govorila. Mi smo dobre - dodala je Kačavenda i podsetila na priču o crvenom koncu koji je podelila sa njenom prijateljicom.

- Rekla sam joj, da kada joj je loše, taj končić pogleda, dodirne. Pratila sam, ona se nijednom nije setila da ga pipne, ili pogleda. To smo joj juče poručili - rekla je Kačavenda u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

