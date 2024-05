MARINU TADIĆ PREGAZILO VREME! Pevačica priznala da ne može da se snađe: Nije mi blisko, niti bih se priklonila...

Pevačica Marina Tadić danas je najavila veliki koncert nakon toliko godina medijske pauze..

- Posle toliko godina rada i bitisanja na sceni, došlo je vreme da napravim koncert i da objedinim svoje pesme u jedno čarobno veče u kojem ćemo se vraćati u prošlost, gde ćemo biti u sadašnjosti i budućnosti, ali uglavnom ćemo se podsetiti muzike i vremena kada smo voleli da uživamo u muzici. Neko sam ko 20 godina peva i ko je prošao razna vremena. Tužna sam kada vidim da više nema takvih svirki kakve smo radili pre 10 - 15 godina. Vidim da danas nažalost deca ne umeju da uživaju u trenutku.

foto: Kurir televizija

- Biće gostiju, ali ne bih to sada otkrivala, još je rano. Sada je samo važno da ljudi znaju da imam koncert, sve ostalo ću vremenom obaveštavati i medije i ljude o svemu ostalom što ih očekuje na koncertu.

Pevačica je svojevremeno sarađivala sa reperima, ali kaže da nije neko ko bi zbog trendova menjao svoj fazon.

- Radila sam sa reperima još pre 16 godina. Ali nisam neko ko juri trendove, radila sam uvek onako kako ja osećam. Možda to nije bilo u svakom trenutku dobro, uvek sam bila ispred vremena, nisam kasnila. Bila sam neshvaćena, a sada je došlo vreme koje ja uopšte ne želim da shvatim, nije mi ni blisko niti bih se priklonila. Naravno, ako ima neka pesma koja ima taj rep deo, zašto da ne, ali ne bih se menjala zarad trenda. Menjala bih se samo ako osećam da mi je potrebno da se promenim, ali ne bih pevala ovo što je sad moderno, taj autotjun... Mislim da je to prolazno. Ništa ne bih radila usiljeno da bih se dopala jednom delu publike. To ljudi osete i to bi bilo samo loše po mene.

Kurir / Informer / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

08:11 PESMA DA L TE RADUJE POSVEĆENA NJOJ, A BR. 33 SIMBOLIČAN NA VIŠE NIVOA! Pevači Filip Mitrović i Marina Tadić o novim pesmama