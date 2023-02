"OTERAO SI ŽENU U LUDAKE I ISPUSTIO SINA! Anina kuma nikad BRUTALNIJE o Zvezdanu, a ima žestoku poruku za Moku Slavnića! OČI U OČI

Kuma Ane Ćurčić Milena Kačavenda pričala je o Zvezdanu, njihovoj vezi i svim dešavanja u rijalitiju.

- Ana i ja se znamo 30 i više godina, čitav život praktično. Kume smo. Ja to nisam potencirala, međutim, našalila sam se u jednom intervjuu da ću biti kuma pasti za zube - rekla je Milana.

- Ana je jako interesantna, pametna, sposobna. Otkud ona sa Zvezdanom? - pitala je Jovana.

- Ona je bila u braku, imala miran život... Ne lezi vraže. Znali su se čitav život, ne znam kako je došlo do ljubavi, buknulo cele noći. Neistina je da su prevarili supruga i suprugu. Ana je ispala šmeker, rekla suprugu da ga ne voli više. Što se toga tiče je šmeker. Zvezdan nije bio ovakav, bila je to ljubav vau - ispričala je ona.

- Kakav je bio u prvim godinama braka? - pitala je Jovana.

- Bio je šarmantna. Preporučila bih ga svima kao druga, ali kao muža ne. Mislim da je zapao u krizu srednjih godina, nije se pronašao. Ona je lojalna, volela ga je, a i sad ga voli kao Boga. Ne ruši se nešto preko noći. Žena pati, žena boluje. Ono što me užasno živcira je što je blaga prema njemu, on to nije zaslužio. Lomi je ljubav, to je i priznala. Kad je ušla, ja sam plakala. Pomislila sam u sebi: "Gazi, ženo, on je to zaslužio". Ali nerviram se sada. Svesna sam da je gledaoci ne razumeju, a ja je razumem zašto se ovako ponaša. Živim za momenat da pukne, da grune, da ga pregazi - dodala je Milena.

- Gde je Ana bila kad je upucao čoveka? - pitala je voditeljka.

- Nije bila tu. Oni su se tada poznavali. To je uradio pre intimiziranja sa Anom - rekla je Kačavenda.

- Kad je izašao iz zatvora, on je imao suprugu, dobio dete sa njom. Ta žena je genijalac, ne znam gde ih je on našao. Takvi tipovi vrlo dobro pronađu ženu za život. Biraju odane, borbene. Znaju da će završiti u prdekani, pa im treba balkanska žena koja će sve to istrpeti - dodala je Milena.

- Rijaliti sam počela da pratim otkad je ušao. On je bio sjajan, znao je zašto je ušao, ko ga čeka. Onda hladan tuš. Zvala sam Anu, ona bez glasa, bukvalno je udarila glavom o zid. Kad je to krenulo da se odvija i onaj vrhunac kad je ustao i rekao da je napušta... Ovo ne prati Beograd, ovo prati Srbija i region. On ustaje i kaže da su se izlizali. Izlazali kad mu više ne treba da mu šalje pakete. To je glupost. Laže koliko je težak. Praštam mu što se možda zaneo, ali ne praštam što nju uzima u usta. Mogao je da bude veći šmeker. U tim godinama je svog smoki bandita da zadrži gde mu je mesto. Po našem zakonu, ako si sa nekim tri godine, ti si u vanbračnoj vezi. Strašno je šta je on njoj uradio. Rekla sam joj da ide i da gukne. ponekad bih ušla u onaj ekran, da ga nakrpačim onako muški, ja ne pardoniram. Nisam pardonirala bivšem mužu, pa neću ni Zvezdanu Slavniću, koji je kriminalac - istakla je Milena.

- Koji je on gospodin? Ako si gospodin, intimni čin ćeš obaviti da ne vidi tvoja lepša polovina, u suprotnom si smrdibuba. Čim živi sa ženom, on je oženjen, zauzet, lokdaun. Treba imati herca, pa reći: "Ne volim te više, volim nju". Tad si šmeker. Za takvog bih se udala - dodala je Kačavenda.

- Žene su lideri, jako je teško naći onog ko će da stane iza tebe, da ti da vetar u leđa. To sad gledamo sa Anom i Zvezdanom. Ana u ovom trenutku, a to ljudi ne mogu da prepoznaju, pa je osuđuju, ujutru ga napadne, pa je on blokira sa psihološkim nasiljem. Ne možeš ništa da kažeš, sve se svodi i započinje sa njim. Isto tako je bilo i kod kuće - poručila je Milena.

- Zvezdan spada u kategoriju emotivinih manipulatora, pravi od žene da je ona kriva. E sad, Anin odnos sa Anđelom - nastavila je Jovana.

- Ja smatram da se on nije zaljubio. Oni misle da je on ozbiljna šmekerica, gde je ona pošla biciklom na Rusiju. Proći će pakao. Nije dovoljno vična da se time bavi. Trebalo je Ani da kaže bar izvini. Ona će snositi štetu koju je napravila. Koje ona životno iskustvo ima? Ali njega bih razapevala i postavila na Trg republike. On nije zaljubljen, samo je sebi našao obožavateljku i slušateljku da joj priča bajke. Treba da se prekrsti i zahvali ako je Zvezdan ostavi na miru. Ona ne može da se nosi sa njim - dodala je Kačavenda.

- On je nju izdao kao čoveka, nije samo prevara, nego i izdaja - rekla je Jovana.

- Da. Ana je saznala za neke njegove prevare pred ulazak. Nije to tako stravično podnela, jer je bio samo s*ks, muškarci to rade, nema onog koji nije prevario, samo je pitanje da li je gospodin ili seljober. Ima raznih načina da se prevari žena. On je samo našao ogledalo, koje kad se pogleda, vidi nekog uspešnog kriminalca. A kad Anu pogleda, vidi svoj neuspeh, svoj mišji karakter - dodala je Milena.

- Mlaka priča. U jednom trenutku je žalim, ali ne podnosim lignje, ne podnosim smrdibube. Treba ima dovoljno hrabrosti i reći izvini, smatram da je trebalo to da kaže. On je našao sebi ravnu. Kseniju Pajčin sam poznavala privatno, bilo mi je jako ružno kad se mister tatko bez patke (Moka) vratio na Kseniju, pa ono njegovo "I tata bi sine". Idite da se lečite kolektivno. Kaže: "Sve što dobro zna, naučio je od mene". Care, sakrij se u mišju rupičku. Bio si sportista, bio si ime, oterao si ženu u ludake, ti si ispustio sina jedinca, i toliko želiš da uđeš u taj rijaliti. Daj da uđe, da vidi nacija koliko je nenormalan i šta je Zvezdan naučio najbolje od tate. Jedino pravo što je Zvezdan pokazao je kad se prekrio preko očiju kad je čuo: "Ja sam Zvezdanova bivša supruga". Ispao je lignjoslav, nije ništa uradio šta je trebalo - ispričala je Kačavenda.

- Kako bi Zvezdan reagovao da Ana nađe nekog drugog? - pitala je Jovana.

- Iskreno moram da kažem da ne mislim da on Anu voli. Ostala je navika i sigurnost koju ima sa njom. Lepo je kad se meda vrati u svoju kućicu. Ne mogu da kažem da on nju voli. Mislim da je ovo za nju nova životna prilika. Treba da zaradi pare, ovo joj zaista treba, finansijska injekcija i mir. Ovo je prava šansa za njeno bolje sutra, ona to zaista zaslužuje. On će da flipne. nadam se da će moja drugarica i kuma da nađe takvog badžu, da će on morati da prođe 7 krugova ozbezbeđenja do nje, što kaže Kristijan - istakla je Milena.

Milena je predložila Jovani da u studio pozove Moku i nju, kako bi se suočili oči u oči.

