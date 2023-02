"ANU ĆURČIĆ OD ZVEZDANA ČUVA MOLITVA 40 SVEŠTENIKA" Kuma Milena joj pred ulazak u Zadrugu stavila crven končić sa Isusovog groba

Kuma Ane Ćurčić Milena Kačavenda pričala je o Zvezdanu, svim dešavanja u rijalitiju, ali i otkrila je sve o poseti Izraelu. Milena je otkrila da je po povratku u Srbiju i neposredno pred Anin ulazak u Zadrugu donela končić osveštan nad Isusovim grobom, kako bi je pratila zaštita od Zvezdana Slavnića.

Nad končićem je pevalo 40 pravoslavnih sveštenika, a imali su i dogovor pre nego što je ušla u Zadrugu.

- Ja sam bila u Izraelu, donela sam končiće koje su osveštani na Isusovom grobu, pevalo je 40 pravoslavnih sveštenika, ja sam poslednji donela njoj, vezala sam joj oko ruke, pomislila želju i rekla sam joj: ,,Kada god ti je teško, dotakni crveni končić i seti se svega", još nisam videla da ga je dotakla, ali nadam se da hoće - otkrila je kuma Milena u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

Milena je rekla i da je na početku veze sa Anom bio divan i da je on jedan šarmantan čovek, samo da je sad ušao u krizu srednjih godina.

"Lojalna mu je bila do kostke, volela ga je. Mnogo je blaga prema njemu, on to stvarno nije zaslužio", rekla je kuma.

"Kada je ušla, bukvalno sam plakala. Govorila sam, gazi, ženo, on je to zaslužio. Sledeće je hladan tuš. Ja je potpuno razumem što se tako ponaša, ali živim na momenat kada će da ga zgazi", rekla je Milena.

