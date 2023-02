"DA NISAM STALA IZMEĐU, SKUPLJALI BISMO NJENE ZUBE PO ASFALTU!" Kuma otkrila nove JEZIVE DETALJE TORTURE iz Anine veze s Zvezdanom

Kuma Ane Ćurčić Milena Kačavenda u razgovoru za Kurir otkrila je nove detalje porodičnog nasilja i agonije koje je aktuelna zadrugarka, prema njenim tvrdnjama, trpela od bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića.

Ona je na početku intervjua objasnila kako gleda na Aninu promenu ponašanja prema Zvezdanu u poslednjih nekoliko dana.

foto: Ana Paunković, Printscreen Instagram, Printscreen

- Ana se trenutno drži po strani i malo je utihnula jer hoće da Zvezdana skine sebi s grbače. Čim ona nešto krene da kaže, on počinje da mlatara rukama da bi je zastrašio. Problem će nastati kad Zvezdan bude shvatio da je ona ta koja njime trenutno manipuliše. On se plaši svega onoga što ona može da kaže o njemu. Moram priznati da je on postao jedan vrlo mudar rijaliti igrač i da se zato boji nje i koristi sve metode zastrašivanja kako bi sebi obezbedio što bolju poziciju unutar kuće.

Mnogi smatraju da će se u nekom trenutku njih dvoje pomiriti.

- Devedeset pet posto verujem da se moja kuma neće pomiriti sa Zvezdanom tokom rijalitija. A onih pet posto - nek preuzme onaj gore režiser. Sve je moguće.

Anđelini roditelji su van sebe zbog svih dešavanja. Hoće i da je izvedu iz rijalitija i odvedu u manastir.

- Razumem ih. Zvezdan manipuliše Anđelom kao što je to godinama radio sa Anom. Devojka nije kriva, jer svako od nas ima pravo da razvije emocije prema nekom, iako je on to potpuno predatorski uradio. Od jednog mirnog bića dobili smo šiziku koja ne zna gde udara i lomi sve pred sobom i hoće da pobegne iz rijalitija.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/PINK

Kakav ste odnos imali sa Zvezdanom?

- Uvek sam bila u odličnim odnosima s njim. To više neće biti nikad. Bio je super drug, ali partner nije. Nije bio oduvek ovakav. Promenio se unazad tri, četiri godine, otkad je bio u zatvoru. Odatle je došao kao potpuno drugačiji čovek. Meni lično nikad nije uradio ružnu stvar. Ali, ako je izdao Anu, šta bi ti, druže, uradio meni? Nikad više mu se ne bih javila.

Kako je Ana reagovala kada je videla Zvezdanov seks sa Anđelom?

- Bila je na infuzijama. Na moj nagovor i nagovor porodice uključili smo i psihologa. To su jaki udarci. To je bila jeza kroz šta smo prošli kad ju je ostavio finansijski i psihički nezbrinutu. Ana po pet dana nije jela, nije mogla da guta vodu. Nije spavala noćima. Ona je sad druga žena. Njena koža je rošava, nema svežinu. Ostarila je preko noći.

Je l' bio nasilan prema Ani kao što se priča?

- Zasigurno jeste. Bila sam prisutna kad je nasrnuo na nju. Tada sam stala između njih. Da nisam, možda bi dobila batine, pa bismo joj skupljali zube po asfaltu. Odvela sam je kod sebe, to je bilo jedino mesto gde je bila sigurna. Kao i svaka žena verovala je u bolje sutra i u sve njegove planove. Jednom ju je celu noć držao na tabureu i ispirao joj mozak sa: "Kad se zove, kad se zove?" To je bila prava tortura.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen

Da li se plašite da će je fizički napasti u "Zadruzi"?

- Obezbeđenje nije tu da bi zaštitilo Anu, već da bi njega zakočilo. On sve radi vrlo proračunato. Da mu je Ana rekla napolju: "Sevaj", skupljali bismo joj zube po asfaltu. Pošto je u kući, to ne sme da uradi i on to neće uraditi. Ide na varijantu psihičkog zlostavljanja.

Moka Slavnić je najavio tužbu protiv vas?

- Zvezdanovog oca nisam upoznala. Nikad nije bio prisutan na porodičnim okupljanjima. Njegovu majku odlično znam i ona je Ani puno pomagala. Živela je s njom. Njeno psihičko i zdravstveno stanje je prouzrokovano Mokinim ponašanjem i ponašanjem sina jedinca prema njoj. Ona je u domu, a Moka je bio beskućnik dok mu država nije dala stan. Nek stavi prst na čelo kada priča loše o Ani. Čoveku definitivno fali neka vijuga u glavi. Ako on uđe u rijaliti, oboje bi pali u nesvest. Zvezdan bi se šlogirao.

foto: Nemanja Nikolić, printscreen instagram

Kurir.rs/Aleksandar Panić

