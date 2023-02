"AKO SE POMIRI SA ZVEZDANOM, JAVNO ĆU JE SE ODREĆI"! Anina kuma otkrila šta njena majka i deca misle o pomirenju sa Slavnićem!

Milena Kačavenda, drugarica i kuma Ane Ćurčić, učesnice "Zadruge" smatra da se Ana neće pomiriti sa Zvezdanom Slavnićem i otkrila da niko u njenom okruženju ne podržava Ćurčićevo u tome da mu da drugu šansu!

Milena je u stalnom kontaktu sa Aninom porodicom za koju kaže da je pod velikim stresom zbog svega što imaju priliku da geldaju na malim ekranima.

Otkrila je da je njena majka izuzetno zabrinuta.

- U kontaktu sam sa njenom majkom. Žena mi je juče rekla: Ukoliko se bude pomirila sa Zvezdanom, ja ću otići u sve medije, neće mi biti teško, i javno ću je se odreći. Pokušala sam da je umirim jer mislim da nema teoretske šanse. To niko ne bi podržao. Apsolutno niko. Deca, majka, njena sestra. Njima je sve jasno kao dan, pogotovo sada. Njena majka me čak zamolila da navedem da ona dosta stvari nije ni znala, da su bile skrivane od nje, tek sada je saznala... Nije ima lako. Svi smo fokusirani na Anu, pa su zaboravili na njenu mamu, a ona je očajna. Pita me: "Zašto Milena ja ovo nisam znala, zašto mi ti nisi rekla". Rekla sam joj da je ona nju pokušala od svega da zaštiti i da čuva svoje zdravlje. Iskreno, brinem se i za Anino zdravlje. Izgleda mi jako loše. Hronično je neispavana, puno je smršala pre ulaska... Bila je mršava, bavila se fitnesom, ali nije bila mršava u ovoj meri. Dešavalo se da po tri, četiri dana ne jede. Ne izgleda mi dobro, pogotovo u licu. Ona je žena koja nema podočnjake, pale kapke...

Milena je otkrila kako se osećaju Anina deca.

- Sin je ok, mada se ne bih baš zaklela. Imam dva sina i oduvek sam mislila da sinovi manje brinu, ali sam u nekom momentu shvatila da to nije istina. Dobro se drži, ali mislim da nije baš sjajno. Ćerka gori od zabrinutosti. Ona je takođe rekla: Milena, ako se ovo nastavi, toliko brinem za nju, ne znam kako ću reagovati kada ona izađe, ako se pomiri sa njim". Niko u njenom okruženju nije za to pomirenje.

Čime može da je omađija da mu oprosti.

- Nije sve rekla, ni blizu. Ana sve vreme daje šlagvort, ali teško joj je još uvek da progovori i pusti jezik, ali zasigurno znam da će se to desiti. Mislim da Zvezdan ne može da uradi ništa da je vrati. Jer ona je dala sve što je mogla, dala je sve od sebe. Verujem da ima pravo na drugi deo svog života, da će upoznati nekog dasu. Ja sam oduvek uspevala nekako da prikrijem kada sam povređena, ali ona ne, ne može da to prikrije, ona javno pati. Možda sam ja jedini čovek u Srbiji koji preko 90% veruje da se ona neće pomiriti sa njim. I ono malo nade ako je gajila, to je sad sve palo u vodu.

Milena smatra da Ana trši emocionalnu torturu. - Bila bih najsrećnija da su njih dvoje napolju. Ona kad vidi svoju decu tu apsolutno nema razgovora na tu temu. Majku takođe... Naše majke su u godinama kad nisu više u stanju da podnose sve, već su dovoljno "podnosile" svoje živote. Da su napolju, uz pomoć nas bliskih, lakše bi stavila bi tačku na to. On je taj koji približava dušeke, posle priča sa ovom, onom... Ona je ta koja trpi emocionalnu torturu. Ali iskreno, verujem u nju. Ako je to cena njenog mira - neka bude.

