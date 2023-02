"OSEĆALA SAM SE CELA, KAO KOD KUĆE" Ana Ćurčić u suzama progovorila o provedenoj noći sa Zvezdanom, evo da li planira pomirenje

Ana Ćurčić je nakon svog ulaska u rijaliti više puta istakla da se neće miriti sa bivšim suprugom Zvezdanom Slavnićem.

Ipak, po svemu sudeći Anino srce podleže Slavnićevom uticaju, a Ana je sada progovorila kako se osećala kada ga je zagrlila nakon nekog vremena.

- Beskrajno. Osećala sam se kao kod kuće. Izvini što pričam ovako sporo. Falilo mi je puno i bilo mi je, u tom trenutku, lepo i u tom trenutku sam se potpuno prepustila u smislu da nisam razmišljala ni o čemu što se dogodilo i o onome što će se dogoditi. Osećala sam se cela - pričala je Ana kroz suze.

- Pretpostavljam da je kod tebe borba između razuma i srca i kako se postaviti prema Zvezdanu. Sama si rekla da te je poneo trenutak - rekao je Darko.

- Ja ne kalkulišem u životu, tako da sam se probudila srećna, čak sam se i stidela kad sam o tome pričala. Zna Zoka, ona će to da objasni. Bilo mi je kad sam joj to rekla, kao da mami treba da saopštim da sam uradila nešto loše, ali ne kajem se. Ja sam rekla da Zvezdana volim, ali ću ovaj put morati da izaberem raciju. Sinoć je bio trenutak kada sam poželela da me zagrli, dugo nisam čula njegovo "tika taka" - rekla je Ana.

- Rekla si da si se okrenula i čula mu srce posle toliko vremena. Koliko je to za tebe bilo dragoceno - pitao je Darko.

- Mislim da rečenica sve tu kaže...Mislim da ću uspeti tu tome, a ovo mi je najveća borba do sada. Sve borbe smo do sada zajedno vodili, a ovu vodim sama. Nisam ni blizu onoga šta je u meni. Tako da, ovde u "Zadruzi" nemam vreme da plačem i bolujem koliko hoću, da mislim koliko hoću, tako da se nisam adaptirala - rekla je Ana.

- Ti umeš sebe da sputaš i svoje suze jer si svesna da te suze Zvezdana gađaju - rekao je Darko.

- Da je on tvorac mojih suza, sve što si rekao stojim iza toga, tako je. Zato sam i rekla da nisam ni na pola, na 20 posto, a šta je u meni, to je cunami, vulkan i svašta nešto. Ja ću to sa Zokom u šteku. Zorica je jedina osoba sa kojom ja mogu da pričam najiskrenije - rekla je Ana.

- Zvezdan je sinoć predložio, ja sam shvatio kao polu foru, da vodite ljubav sinoć - rekao je Darko.

- Ma ne. Zvezdan i ja smo se sinoć smejali nekim našim forama, koje znamo samo on i ja i to mi je bio divan trenutak. On se samo zezao, kao dete. Ono što ste sinoć gledali, to smo on i ja - kazala je Ćurčićeva.

- Čime si uspela da probudiš tu Zvezdanovu drugu stranu - upitao je Darko.

- Pa mislim da sinoć ono što sam mu rekla preko šanka, kako i na način kako sam mu rekla sam probudila to, jer zna da je sve to istina. Poznaje me, zna kako se osećam i šta mi je uradio. To je Zvezdan kog ja poznajem, ovaj ovde nije...Mi imamo stalno crtać "Pikaču", pa sam stalno pričala: "Ja biram tebe Pikaču". Na početku sam ja bila "Pikaču", on trener, pa kad se posvađamo, ja kažem: "Ja biram tebe Pikaču", ali sam zaboravila da kažem: "Ja biram sebe Pikaču" - rekla je Ana.

