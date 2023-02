KRISTIJAN O UBISTVU KOJE JE POČINIO ZVEZDAN! "Moka je u to vreme imao JAKE VEZE, otac će za sina uvek da ISPEGLA stvar!"

Zvezdan Slavnić je u rijalitiju "Zadruga" ispričao svoju stranu priče o ubistvu koje je 7. marta 1998. godine počinio u kafiću na Dorćolu kad je usmrtio Olivera Jovanovića.

Zadrugar je tvrdio da je to bio nesrećni slučaj koji se dogodio iz nehata. Međutim, iskaz svedoka s lica mesta, koje je objavio jedan medij, pokazuje drugačiju priču i sve suprotno od onoga što je sin Zorana Moke Slavnića ispričao u rijalitiju.

Kristijan Golubović, koji odlično poznaje Zvezdana, izneo je za Kurir svoje viđenje:

- Vidite, ništa tu nije čudno. Kada je tatin sin u pitanju, roditelj će sve da uradi da pomogne svom detetu. Moka je u to vreme imao jake veze. Uvek će otac za sina da ispegla stvar. Nemojte to da bude narodu neka kost u grlu što sam sad rekao. Svi našoj deci hoćemo da pomognemo u nesreći da prođu što bolje. Takva je situacija i svi smo slabi na potomke - kaže Kristijan i dodaje:

- Svaki otac je ispeglao nešto za svoje dete, što bi taj njegov naslednik dobio mnogo gore i više. Ne ulazim u to da li je u ovom slučaju kod Zvezdana bilo iz nehata ili klasično ubistvo, taj slučaj je završen pravno, Slavnić je odslužio svoju kaznu - istakao je on.

Golubović smatra da je Slavnić slučaj za posmatranje stručnih lica.

- To što je on uradio devedesetih nema veze sa njegovim odnosom sa Anom. Druže, ona ga je četranest, petnaest godina čekala i bila uz njega u najvećim problemima, kada mu je bilo teško. On je u njenoj glavi izdajnik i umanjena osoba, ne zbog tog dela koje je počnio da li iz nehata ili sa namerom, već zbog onoga što je njoj uradio. Zvezdan ispade niko i ništa, a znate onu čuvenu "Ispod Mire tri đavola vire". Svaki psiholog može da provali o čemu se radi, a naročito o kakvoj se osobi radi - zaključuje on.

Maša Komatina

