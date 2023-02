ODLOŽENO SUĐENJE ZBOG PRETNJI: Kristijan Golubović nije došao na ročište, Rade Lazić ga pozvao na KAFU i poručio JEDNO! (VIDEO)

Danas je održano suđenje između Kristijana Golubovića i Radeta Lazića. Bivši rijaliti igrač Rade Lazić podneo je pre tri godine dve krivične prijave protiv Kristijana Golubovića zbog javnih pretnji koje mu je poznati ''kriminalac na baterije'' upućivao.

Danas je u Prvom osnovnom sudu održano završno ročište, koje je zbog ponovnog nepojavljivanja Kristijana Golubovića odloženo. Kako nam je Rade rekao, Golubović se uopšte ne pojavljuje na sudu i na ročištima, a sa pretnjama ne prestaje.

- Kao i prošli put on se nije pojavio, tako da je sudija odložila ročište za sledeći put. Imaju saznanja preko njegovog radnog mesta, biće pozvan da imamo unakrsno ispitivanje i nadam se da će se on pojaviti na tom ročištu.

Rade nam je otkrio i da li je imao bliži neki susret sa Kristijanom.

- Nismo, kako on sam izjavljuje da bi on to voleo, ja sam bio i pre nekih mesec dana u Beogradu, on zna da imamo suđenje i danas, ja ne izbegavam, a on se ne pojavljuje. On priželjkuje da se vidi sa mnom, zna kad sam u Beogradu, a on to izbegava, ja sam tu još nekoliko dana, možemo i kafu da popijemo što se mene tiče - priča Lazić i dodaje da još uvek dobija pretnje.

- Da, postoje pretnje, svaki dan stižu, kako ovde, tako gore u Beču, preko nekih prijatelja.

Za ovaj slučaj, Goluboviću je zaprećena novčana kazna, a u Rumi se vodi postupak za koji Lazić traži zatvorsku kaznu.

Podsetimo, njihov sukob datira još od rijalitija ''Farma'' u kom je došlo i do fizičkog obračuna između njih dvojice.

