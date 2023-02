NIJE JOJ PRVI PUT! Aca Bulić varao Anu sa devojkom iz spota Ivana Gavrilovića! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO

Otkako je Zvezdan Slavnić javno prevario nevenčanu suprugu Anu Ćurčić u Zadruzi sa Anđelom Đuričić, ona ne prestaje da hvali prvog momka Dragana Acu Bulića za kojeg tvrdi da je bio njena najveća ljubav, ali kao zmija noge krije da je i on svojevremeno varao.

Kako Kurir saznaje, biznismen je u to vreme bacio oku na devojku koja je glumila u spotu Ivana Gavrilovića, a koju je osvojio dok se zabavljao sa Anom. Prema rečima našeg izvora, Ćurčićeva je to saznala i prihvatila.

- Za nju je Aca bio sve i svja. Varao je i on nju dok su se zabavljali, ali mu je ona prešla preko toga. On je odlepio za devojkom koja je bila u spotu poznatog densera koji je u to vreme bio najpopularniji kod nas. Nije mu dugo trebalo da pronađe tu devojku iz spota i da je smuva. Kada je Ana saznala nije joj bilo svejedno, ali je morala to da prihvati. Oprostila mu je prevaru i nastavila da se viđa sa njim - završava naš izvor.

Kontaktirali smo Gavrilovića koji poznaje Slavnića, ali ne i njegovu nevenčanu suprugu.

- Ja sam poznavao Acinog oca Jusu Bulića koji je zaista bio veliki čovek i legenda. Njegov sin Aca je mlađi od mene, nisamo se družili, ali verujte da se sad ne sećam koja je to devojka i sa kim se zabavljala. Bilo je to drugo vreme. Zvezdana poznajem i znam da se tada zabaljao sa pokojnom Ksenijom Pajčin. Ne znam ga ja kao momka koji je u kriminalnom miljeu, nego kao nekog ko je bio jako ljubomoran zbog Ksenije - završava on.

Podsetimo, Ana je na društvenim mrežama pre ulaska u "Zadrugu 6" otkrila da je čuveni biznismen bio i ostao njena najveća ljubav. Takođe, pre nekoliko dana je u rijalitiju rekla Zorici Marković kako bi najviše volela da čuje i vidi Bulića. Kurir je kontaktirao Bulića, ali on nije želeo da bude deo ove priče, te je ljubazno odgovorio.

- Hvala što se pozvali, ali nemam nameru da se oglašavam - bilo je sve što je on kazao.

