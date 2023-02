"ZVEZDAN IMA KOMPLEKS OD OCA, PRE BI MOGAO DA BUDE UBICA NEGO KRIMINAL" Jeremićka ŽESTOKO o Slavniću, spomenula i LJUBU ZEMUNCA

Učesnik "Zadruge 6" Zvezdan Slavnić javnosti je postao poznat kao sin Zorana Moke Slavnića, a svima je poznato da je 1998. godine počinio ubistvo Olivera Jovanovića, za čiju smrt je odležao devet godina u zatvoru.

On je ušao u rijaliti, gde je ispričao svoju verziju tragičnog događaja, koji je se dogodio 1998. godine, ali njegove reči demantuju iskaz svedoka sa lica mesta koji je objavio jedan medij.

Prema rečima svedoka, Slavnić je počinio hladnokrvno ubistvo, što se kosi sa njegovom pričom da je počinio ubistvo iz nehata.

Tim povodom smo kontaktirali Jovanu Jeremić, koja je za Kurir priznala da i pored svega idalje nije promenila mišljenje o žestokom momku.

- Za mene Zvezdan Slavnić nije kriminalac. Kriminalac je čovek koji živi tim stilom života, a on nije poput Ljube Zemunca i sličnih. Opet će me optužiti da branim kriminalce, ali ja sam odrasla sa starom gardom. On ne pripada tom miljeu. Zvezdan je p*****, a to je pokazao svojim ponašanjem prema ženi. On ima sigurno kompleks od oca, on je čovek koji je u svađi reagovao vođen adrenalinom. Pre bi mogao da bude ubica, nego kriminalac, ali nije ni jedno ni drugo. Zvezdan se vodi životinjskim instiktima - tvrdi Jeremićeva za Kurir.

Podsetimo, o noći ubistva do sada je najviše govorio Zvezdanov otac Moka Slavnić koji je u emisiji "Sceniranje" pričao o detaljima tragedije.

- U diskoteci "Četiri sobe" te noći bila je glumica Katarina Radivojević sa svojom drugaricom. Igrala je provokativno i nekulturno, moj sin kao mangup poslao im je piće. Momak koji je bio u društvu, jedan od trojice, pozvao ga je napolje da se potuku. Uhvatio se pozadi, kao da ima pištolj. Zvezdan nije imao oružje, neko mu je dodao, tu je bio i pokojni Oliver Jovanović, koji je pokušao da zaustavi Zvezdana. Sve to dešavalo se u dvorištu, bila je samo jedna sijalica, slaba vidljivost, on se uplašio da će dečko da mu uzvrati i rukom u kojoj je držao pištolj hteo da je da udari Olivera, prst je proklizao, ispalio je metak u tog mladića, uradio je to u samoodbrani - ispričao je Zoran Moka Slavnić na Kurir televiziji u emisiji kod Ljiljane Stanišić.

