ANA ODBILA ZVEZDANOVU PONUDU ZA S*KS, A ON SE SKINUO DA JOJ POKAŽE ČIME RASPOLAŽE! Slavniću sevnula ZADNJICA, zaboravio na kamere

Zvezdan Slavnić pokušavao je na sve načine da ponovo osvoji Anu Ćurčić i da ima odnose sa njom.

Međutim to mi nije polazilo za rukom, pa mu je Ana skrenula pažnju na ponašanje, i na to što se skida pred kamerama i pokazuje zadnjicu, pa je Zvezdan to ponovo uradio ispred nje.

foto: printscreen Zadruga

Podsetimo, Zvezdan je prevario suprugu pred milionskim auditorijumom sa 23 godine mlađom Anđelom Đuričić, ali njihova veka nije bila dugog veza, te su ubrzo nakon Aninog ulaska raskinuli.

Zadruga 6 - Zvezdan ubeđen da ga kamera ne snima, pa Ani pokazao guzu - 10.02.2023. pic.twitter.com/7x592Dq944 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) February 10, 2023

