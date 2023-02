DEJAN DRAGOJEVIĆ PODRŽAO ANĐELU ĐURIČIĆ! Bio prevaren a sada udario kontru svima: Njeni roditelji treba da je podrže!

Dejan Dragojević , pobednik "Zadruge 5" česta je tema medija iako više ne živi pred kamerama 24 sata.

Dragojević se osvrnuo na aktuelnu sezonu rijalitija, i prokomentarisao ljubavni trougao koji već mesecima trese region i glavna je tema svuda.

Gledaoci su ostali šokirani nakon Dragojevićevog izlaganja u kojem je podržao Anđelu Đuričić.

- Što se tiče Anđele, znaš kako. Jeste se obrukala, nemoguće da nije. Da dođe žena i da napada nju, da se cepaju stvari sad svaki pritisak na nju, a ja sam uvek kontra od svih, ja bih sada njoj pružio podršku. To što ona radi nije sada vanserijski, to što se dešava Zvezdanu i Ani, to je nešto što su imali i napolju...Ja sam imao rasprave sa njom, osetio sam da to nije tako, ali je uvek bilo, uhvatila se Đedovića i Rešićke, pa kada uđe u svađu sa Matejom, još ona čedna i ostalo, Đedović obrne i to bude drugačije. Nije se folirala, da se folirala napravila bi grešku sa nekim, Matejom ili bilo kojim drugim, kad je mogla sa Zvezdanom koji je skrndelj. Svađao sam se sa Davidom, gledali smo Premijeru kada je bio Nemanja. Šta da kažu? Bolje da podržiš svoju ćerku. Mislim da je ona žrtva svega - rekao je Dejan u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

Podsetimo, Dejan je takođe kao i Ana doživeo javnu prevaru od svoje supruge Dalile Dragojević, koja ga je prevarila sa Filipom Carem. Dejan i Dalila su i dalje zakonski u braku, a zvaničan razvod očekuje se uskoro.

