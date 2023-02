DEJAN PROGOVORIO O RAZVODU SA DALILOM: Mogu i da je tužim za prezime! Otkrio sve o novoj devojci, a evo KADA se zvanično RAZVODI

Rijaliti pobednik Dejan Dragojević još uvek se nije razveo od Dalile Dragojević, a on je sada otkrio kada će zvanično postati "slobodan" čovek.

- Nažalost, moj brak nije okončan. Konačni razvod će biti 14. februara. To je odredio sudija. Pozivi su poslati nekoliko puta, niko nije dolazio, a ja želim da se razvedem. Došla, ne došla, suđenje se okončava. Poziv smo poslali na dve adrese, a datum ročišta stoji i na oglasnoj tabli u sudu. Što se tiče prezimena, ako se diči tuđim prezimenom, sigurno postoji razlog. Mogu i da je tužim za to prezime, ali uzdam se da će se to rešiti kada se nađe neko ko će da se njom oženi. Sledeći put kada se budem ženio, uzimam ženino prezime - našalio se Dejan, i priznao da je zahvalan Filipu Caru što mu je otvorio oči.

- Nikada nisam osećao sramotu zbog njenih postupaka jer to nikada i nije bila moja sramota. Koliko god da neko s kim si u braku jeste tvoje ogledalo, uvek me je držala svest o tome da nisam ja taj koji je srušio taj odnos. Nisam krivio ni tog muškarca, raščistio mi je put. Svako odgovara za svoje postupke. Situacija u kojoj sam se našao je bila nenormalna i bolesna, spaslo me je to što volim da se zezam na svoj račun - naveo je Dragojević.

Dejan je potom otkrio da uživa u vezi sa novom devojkom.

- Imam devojku koja ne želi da se eksponira. Sklanjali smo se do trenutka kada smo otišli u klub i kada su nas uhvatili paparaci. Zaljubljen sam i lepo nam je. Sastavni deo života je i da patiš i da voliš. Ovaj odnos je skroz drugačiji od svih dosad. Kroz rijaliti naučiš da proceniš ljude, a nju sam procenio kao osobu koja nema loše misli, postupke i namere. Osetio sam da mi želi dobro i zato joj i verujem. Idemo korak po korak, još uvek ne živimo zajedno, a ako sve bude kako treba, radovaću se da jednog dana osnujemo porodicu - priznao je Dejan.

Kako je po završetku Zadruge 5 obnovio kontakt sa svojom porodicom, ne krije da je blizak odnos s njima doprineo njegovom oporavku od javne prevare.

- Posvetio sam se psihičkom miru, a onda i svom telu. Da nije Davida, ne bih uradio 90 odsto toga. Pomogao mi je treninzima, ali i savetima za zdravu ishranu. Osladilo mi se da treniram kada sam dobio jedan, drugi, peti mišić. Osim toga, David me je terao da idemo svuda, izlazili smo, putovali, pa sam se znatno brže pomerio iz svoje zone komfora - rekao je Dragojević.

Pritisak javnosti doprineo je Dejanovom lošijem psihičkom stanju, koje korak po korak pokušava da reši.

- Anksioznost se pojavila u rijalitiju. Pričao sam s psihijatrom jer sam ispao iz svog koloseka. Svi su komentarisali, gledali čudno i ostala mi je navika da se zatvorim u mali prostor i ne izlazim. Izbegavao sam mesta gde je gužva i odlazio bih iz restorana čim bih video da me drugi gledaju. Da sam izmislio lek za koronu, da sam sportista koji je osvojio medalje i doprineo državi, ponosno bih išao ulicom. Bio sam u rijalitiju i pokazao sam loše postupke poput agresije, lomljave, a time se nikako ne ponosim - zaključio je Dragojević.

