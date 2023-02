OPŠTE RASULO U BELOJ KUĆI! Slavnić ušao u CRVENO, pa skočio na sto i urlao iz petnih žila na Anu, KARAMBOL (VIDEO)

Ana Ćurčić optužila je Zvezdan Slavnić da je likovao nad njenom nesrećom, što je njega razbesnelo u toj meri da je skočio na sto i urlao iz petnih žila.

- To sa Anom ne bi moglo da se desi. Rekao si da mi je on pokazao da mi Miljana nije prijatelj, a po meni bi bilo okej da mi je sa strane najavio da će da mi pokaže ko su sve one. On je sad ovde ušao, taj pogled njegov znači likovanje, eto ti na svu bol - rekla je Ana.

- Ne, deteta mi mog. Rekao sam ti da ne treba tamo da ležiš. Ovo mi ide na ku*ac, šta god da joj kažem je likovanje. Pokazao sam ti zašto ležiš i da ti nije prijatelj. Shavti da sam ti ja jedini prijatelj. Da sam likovao otišao bih da je iz*ebem - rekao je Zvezdan.

- Što mi nisi rekao to? - pitala je Ana

- Treba da budeš skroz u piz*i materini, a ne tamo. Ti meni nećeš da veruješ - rekao je Zvezdan.

Podsetimo, Zvezdan je prevario suprugu pred milionskim auditorijumom sa 23 godine mlađom Anđelom Đuričić, ali njihova veza nije bila dugog veza, te su ubrzo nakon Aninog ulaska raskinuli.

