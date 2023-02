"ČUPALA JE KOSU, UDARALA GLAVOM O ZID" Anina kuma otkrila kako je Ćurčićeva reagovala kada ju je Zvezdan javno PREVARIO!

Ana Ćurčić preživela je pakao u spoljnom svetu kada je na malim ekranima gledala njenog partnera, Zvezdana Slavnića, kako ljubi 22 godine mlađu Anđelu Đuričić. Ana je nakon toga saznala da ovo Zvezdanu nije bio prvi put da je prevari.

Anina kuma Milena Kačavenda otkrila je kakvim scenama je prisustvovala kada je Ćurčićeva shvatila da joj se srušio brak sa Zvezdanom.

- Sve je bilo strašno potresno. To je bilo od čupanja kose do udaranja glavom o zid i cepanja jastuka. To je bilo toliko nenormalno. Ja sam sklonila decu i majku. Tu smo bile Šmizla i ja. To je bilo nenormalno, kao da gledate jedan film. To su bili krici iz duše od kojih mi se i sada diže kosa na glavi, bukvalno kao u horor filmovima. Govori se da je posle smrti deteta, razvod braka najveći bol koji se doživljava kao mala smrt. Ja mogu to da potpišem, jer sam i ja to prošla. U Aninom slučaju je najteži momenat bio kada je on nju javno ostavio - rekla nam je Milena i dodala:

- Ona uopšte nije bila svesna šta radi. Ja sam prošla fazu depresije i anksioznosti nakon razvoda braka, gde sam vrlo brzo prepoznala da ulazim u neki vrtlog i obratila sam se stručnim licima za pomoć i zahvaljujući njima vrlo brzo izašla iz toga. Ana nije bila ni u stanju da ode do psihologa. Nije bila u stanju da hoda. Bilo je komentara da nije oprala kosu par dana. Ja znam šta je ne oprati kosu i zube nekoliko dana. Vi podnosite fizičku bol jer se ta psihička bol pretvara u fizičku. Nisam bila u stanju da držim četkicu za zube, a takvu sam Anu gledala. Ja sam morala da je vodim pod mišku do kupatila da obavlja neke stvari. Kada sam pokušavala da joj dam malo snage, rekla sam joj: "Daj ženo umij se malo hladnom vodom, prijaće ti". Ona nije bila u stanju ni to da uradi. Ja sam joj držala glavu i uspela da je pljusnem vodom, jednom-dva puta i izvela potpuno mokru. Nije dozvolila čak ni da je presvučem. Jezivo je bilo. Kompletan nokaut je bio onaj njegov otpozdrav kada je rekao da je javno ostavlja i da su se istrošili. Ona je u tom trenutku postala svesna da on to izgovara - ispričala je Milena.

