MITIĆU 20 GODINA ROBIJE! Osuđen za ubistvo prijatelja Miloša Radojkovića u Nišu! TUŽILAŠTVO TRAŽILO 40 GODINA

Darko Mitić (35) iz Niša osuđen je danas na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Naime, on je osuđen danas na ponovnom suđenju u Višem sudu u Nišu na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora za teško ubistvo Miloša Radojkovića (25) u niškom naselju Beverli hils, 20. novembra 2019.godine.

Mitić se teretio da je 20. novembra 2019. godine iz bezobzirne osvete lišio života nekadašnjeg prijatelja Miloša Radojkovića (25), zbog čega je 2022. godine osuđen na 20 godina zatvora ali je Apelacioni sud marta 2023. godine ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponovno suđenje.

Više javno tužilaštvo je završnoj reči tokom ponovljenog suđenja zatražilo da se Mitiću izrekne 40 godina zatvora.

Sudija Mirko Drašković objasnio je da je veće odlučilo za kaznu od 18,6 godina za ubistvo i dve godine i šest meseci za držanje i nošenje oružja, a što je objedinjeno na 20 godina iza rešetaka. On je u obrazloženju presude rekao da je došlo do svirepog ubistva iz osvete zbog toga što mu je Radojković zapalio automobil marke mercedes.

Ova presuda je praktično potvrda presude sa prvog suđenja gde je Mitić takođe osuđen na istu vremensku kaznu. - Gospodinr Mitiću, mi smo po nalogu Apelacionog suda sproveli ponovo sve istražne radnje, ispitali svedoke i sve ostalo tako da činjenično stanje od prošlog suđenja nije promenjeno- rekao je sudija Drašković. Tužilaštvo je zatražilo 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Sudsko veće je očigledno podrugi put usvojilo dokaze tužilaštva da se njegov dnk nalazio na jednoj čauri koja je nađena na mestu ubistva.

Tužiteljka Irena Radojković je u završnoj reči rekla da se bez sumnje na jednoj čauri koja je nađena na mestu ubistva nalazi Mitićev biološki materijal te da je to dokaz da se on ponovno proglasi krivim. - Nesumnjivo je da su Mitić i Radojković bili u svađi. Supruga Radojkovića je dobijala pretnje "zapamtićete vi mene", a prvo su jedan pa drugi odlazili kod zajedničkog poznanika A.K. da ih pomiri, a koji se nalazio na odsluženju zatvorske kazne. Smatramo da je motiv ubistva paljenje automobila za šta je osumnjičen Radojković. Mitićev automobil "Mercedes" je goreo na dan njegove svadbe i on je tražio odštetu od 20.000 evra. I svedok iz zatvorske jedinice je potvrdio da su se oni pomirili - objasnila je između ostalog Radojkovićeva. Milan Petrović, član advokatskog tima Darka Mitića, rekao je ranije da njegov klijent nije imao motiv da ubije Radojkovića jer su bili prijatelji. - Oni su bili prijatelji, udaljili su se kada su se oženili, ne stoji tvrdnja tužioca da su bili neprijatelji. Što se tiče DNK nađenog na čaurama, biološki tragovi ne mogu da budu osnovni dokaz već se moraju tumačiti u skladu sa ostalima. Mitić je nevin jer na njegovoj odeći nisu nađeni tragovi barutnih čestica iako je u Miloša ispaljeno 12 hitaca a negativna je bila i parafinska rukavica - kazao je Petrović.

Optuženi Darko Mitić je naveo je ranije da je nevin i zatražio je da bude pušten na slobodu. - Tužilaštvo nije dokazalo moju krivicu jer nisam bio ni blizu mesta zločina, rekao je on. Mitić i Radojković su bili dobri prijatelji, porodično su se družili, a onda je Mitiću zapaljen "Mercedes" 28. juna 2019. godine za šta je optužen Radojković čiji je biološki materijal nađen na mestu paljevine. Tog dana, kada je Radojković ubijen, došao je motorom da porodici donese neke kese sa namirnicama. Kada je izašao iz kuće u garažu ubica ga je dočekao hicima iz pištolja i sasuo u njega ceo šaržer. Radojkovića su pogodila 10 hitaca od kojih je koban bio onaj u grudi. Na licu mesta je nađeno 11 čaura.

