MILOŠA JE PRIJATELJ ZASUO MECIMA ISPRED KUĆE U NIŠU Doneo supruzi namirnice, pa stradao zbog BIZARNOG RAZLOGA! Nastavljeno suđenje

Ponovno suđenje Darku Mitiću (35) iz Niša koji se sumnjiči za teško ubistvo Miloša Radojkovića (25) u elitnom niškom naselju u Nišu, Beverli Hils, počelo je u Višem sudu u Nišu.

On je ranije osuđen na 20 godina zatvora zbog ovog krivičnog dela, ali je Apelacioni sud odlučio da se ponovo sudi zbog, kako je objašnjeno, razjašnjenja pojedinih činjenica.

Sačekuša u kojoj je Radojković ubijen dogodila se 20. novembra 2019. godine.

Niška javnost je ozbiljno bila uznemirena tada zbog ovog ubistva. Te kišne večeri Miloš je došao motorom do kuće i uneo supruzi kese s namirnicama. Kada je izašao napolje, bio je zasut mecima iz pištolja "CZ 99". Na njega je ispaljeno deset metaka, a onaj u grudi je bio koban.

foto: Kurir/M.S., Facebook Printscreen

Mitić se i na početku ovog suđenja izjasnio da nije kriv.

- Optuženi je izneo svoju odbranu, ali nije hteo da odgovara na pitanja tužioca i zastupnika porodice ubijenog Radojkovića što je potpuno neubičajno. Ovo suđenje je zaista stresno za suprugu ubijenog Miloša jer ona je svedočila četiri puta do sada i opet se od nje traži da svedoči. sada na ovom suđenju je izneo svoje izlaganje veštak koji je objasnio neke putanje metkova, a za sledeće suđenje se očekuje da reč imaju svedoci - rekao je za Kurir advokat Saša Knežević, zastupnik Radojkovićeve porodice.

Darko Mitić je još na početku prošlog suđenja, ali i kasnije rekao da on nema nikakve veze s ubistvom i da to on nije učinio. Darko i pokojni Miloš su bili dobri drugari, čak su se i porodično posećivali, a onda je došlo do razlaza bez nekog naročitog razloga, kako je on naveo tada.

Ranije, pre ubistva Miloša Radojkovića, Mitiću je zapaljen "Mercedes" u centru grada kod Narodnog pozorišta. Za to je osumnjičen Radojković tako da su mediji pisali da je tada počeo sukob ove dvojice nekadašnjih prijatelja. Mitić je osuđen zbog toga što je na čauri ispred kuće gde se dogodilo ubistvo, nađen njegov biološki materijal. To je Mitićeva odbrana osporavala.

Kurir.rs/M.S.