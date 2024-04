HRVAT IZ BUNDESTAGA: Strašno smo pritisnuli Vučića!

Nemački poslanik Josip Juratović, rodom iz Hrvatske, zapretio je predsedniku Aleksandru Vučiću zbog rezolucije o genocidu u Srebrenici i otkrio zašto i kako Nemačka i pojedine zapadne zemlje žele da sruše predsednika Srbije.

On je u jednoj emisiji za Vučića rekao - bliži mu se kraj, strašno smo ga pritisnuli, a onda i otkrio da usko sarađuje sa opozicijom u Srbiji, kao i da je potrebno da pomognu i Bosanci i Hrvati.

- To oko genocida u Srebrenici, što je po meni perfidnost, što taj Vučić sada kad je pred zidom, zloupotrebljava to. Taj čovek je, što je duže na vlasti, sve više čvrsti tu vlast i sve više je grčevito drži, a to su vam znakovi njegovog kraja. On to ne može dugo izdržati i to je strašan pritisak koji on doživljava i manje-više nema više manevarskog prostora - rekao je Juratović.

Kazao je da je u bliskoj saradnji sa opozicijom u Srbiji navodeći:

- Što se tiče opozicije, ja sam u uskoj saradnji sa opozicijom. Opozicija ima problem, te jednostavno nemate energiju. Meni bi bilo jako drago da se demokrate koje se sada bore za opstanak u Srbiji jer ovo oni sad kad padnu to će biti mrak najmanje još četiri, pet godina. Dakle, da te demokrate dobiju podršku od demokrata iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Hrvatske.

