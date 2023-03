ISPLIVALA FOTOGRAFIJA MILJANE I BEBICE Jednim potezom RAZBESNELI javnost, evo šta radi Kulićka dok svi misle da je u Zadruzi

Nakon što je Nenad Macanović samoinicijativno napustio "Zadrugu", Miljana Kulić dobila je izuzeće i dan je provela sa njim.

Društvenim mrežama kružio je snimak na kojem se vidi da je Miljana u Nišu gde sa Bebicom ide u kupovinu, a nakon toga, Kulićeva se vratila u rijaliti.

foto: Printscreen Amidži šou

U međuvremenu, u javnosti se pojavila informacija da je Macanović pokušao da digne ruku na sebe, a tim povodom on se oglasio i šokirao postupkom. Naime, Bebica je objavio fotografiju sa Miljanom, ne mareći za to što bi ona trebalo da se nalazi u "Beloj kući", a to je izazvalo revolt naroda.

foto: Printscreen Instagram

"Jedva preživeh u Urgentnom. Volim te taćko moj", napisao je Macanović.

Podsetimo, Kulićeva je ostavila Bebicu nekoliko dana pre njegove diskvalifikacije, zbog čega je doživeo emotivni brodolom.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA