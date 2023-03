LJUBAVNICA NE PRESTAJE DA ŠOKIRA Anđela prvo ocinkarila Zvezdana za VAŽNU stvar, a onda otkrila sve o njihovom S*KSU PRED ANOM

Anđela Đuričić je progovorila o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, s kojim ima i više nego burnu romansu. Tokom izlaganja mlađašna Crnogorka je otkrila da je njen stariji momak izmislio stvari o Ani Ćurčić, a onda je šokirala priznanjem da su imali s*ksualne odnose njenoj u blizini.

- Šta je bio razlog nervoze? - pitao je Marko.

foto: Printscreen Zadruga

- Svi događaji od prethodna dva dana, kapisla je bila kad me je polio. Sve to što sam videla, šta smo se raspravljali. Anino ponašanje, priče iz braka, i njegove priče, njegovo vređanje nje, negde moje komentarisanje koje je dovelo do toga da imaju sukob, njegov odnos sa Majom. To mi je jedini upitnik, razara mi mozak to. Mislim da bi mu Maja bila jedna avantura u prolazu i to je to. A ona njega gleda kao muškarca sa kojim bi bila. Mene to boli. A što se Ane i njega tiče, rekao je sve, posle došao, rekao da je izrečeno u afektu. Ja neke stvari znam. Ispričao mi je neke događaje. Pre Aninog ulaska mi je pričao o njihovom braku i šta je bilo loše. Oni su se mnogo svađali. Ja iz Zvezdanove priče mogu da kažem da je ovo što je pričao Zvezdan donekle istina. Glupo mi je da kažem da je tukla decu, ali on mi je rekao da ona ima problema. Ima malo tih psihičkih problema. Ona je onu noć krenula na njega, pa na mene. Neuračunljiva je u trenucima, prošla je Bog zna šta... Ja verujem da ima istine i kod jednog i drugog. Sad ko je tu koga tukao, ne znam. Ali znam da je to bilo vezano za decu. Znao je da mi priča da je ona išla sa njim u kazino, jer mu nije verovala, znala je da voli da flertuje. On je meni rekao da se sa devojkom iz kladionice viđao u njihovom stanu. Kaže kad deca odu u školu, Ana na posao. Dovodio ju je u stan kad nisu tu. Onda meni Ana kaže sinoć priču za 200 evra od te devojke. Sad stani, sad je problem tih 200 evra koje je vratila bivšoj kombinaciji, a prijatelji su joj ti koji su joj ćutali za tu devojku - rekla je Anđela.

- Ja ne znam da li ju je tukao ili maltretirao, ali mi je govorio za stvari da je ona tu njenu decu tukla... On će tvrditi da je ona idealna majka. Sad mene nervira što je polizao to. ja znam šta je rečeno. On je besan što je rekao. Zato sad poriče. Ja za tu priču znam pre nego što je ona ušla - dodala je Đuričićeva.

Anđela je osudila Milicu Veselinović zbog toga što je isterala Anu iz kreveta.

- Krenula je da se opere od Ane, a postupak joj je katastrofa. Drago mi je da je Zvezdan stao za nju, i ja bih stala za nju da nisam spavala - rekla je Anđela.

foto: Printscreen Zadruga

- Rekla si da nećeš ništa da radiš sa Anom, a ti i Zvezdan ste imali odnose pred njom - dodao je Marko.

- Mislim da niko ne zna. Pričala sam da se ne bih ni poljubila u trenucima kad smo kretali, ali sam se zaljubila, pa počela da volim, pogazila sam sve svoje stavove. Mi smo u drugoj polovini sobe, imali smo odnose, ali niko ne zna - rekla je Anđela.

- Kakav je vaš status sad? Gde je granica? - pitao je Đedović.

- Mi smo u vezi, nismo ni raskidali. Ja sam pukla zbog toga sa Majom. Šta da kažem, nema mi granica, dajte nam Rajsko ostrvo. I moram da pozdravim Bungiš tim, bio je tema u 4 ujutru, a zadrugari neki nisu bili tema. Hvala što šaljete, što verujete u nas - nastavila je Đuričićeva.

