"SA TOM FACOM I NEKA TE JE OTERAO" Aleks se izjadala Anđeli zbog Cara, a ona je brutalno PONIZILA i održala LEKCIJU

Aleksandra Nikolić je preplakala celu prošlu noć zbog sukoba sa Filipom Carem. Ona je ustala sva utučena te je prišla Anđeli Đuričić i Zvezdanu Slavniću kako bi im prepričala šta se dešavalo kasnije između nje i Cara.

- Ti ako si sa tom facom došla i ja bih ti rekla idi - rekla je Anđela.

foto: printscreen Zadruga

- Nisam, normlano sam ušla. Pitala sam ga kako je, i on ćuti. Ja reko čula sam da ti je loše, jel ti treba nešto, da ti skuvam čaj on mi kaže ne pričam sa tobom. Izađi van, i to mi ponovi dva puta. - govorila je Aleks.

foto: printscreen Zadruga

- Pa dobro, nije ti ništa strašno rekao. - dodala je Anđela.

Podsetimo, Filip Car je tokom žurke gledao u Maju Marinković i smeškao se, a kada je ovo videla Aleksandra Nikolić, doletala je kao furija i napala ga zbog čega je obezbeđenje moralo da je izbaci napolje. Nikolićeva je napravila pravi karambol, toliko je pobesnela da je krenula Cara da gađa stolicom i pljuje, pa je i obezbeđenje moralo da reaguje kako bi sprečilo dalji konflikt.

Detaljnije u video prilogu.

Kurir.rs