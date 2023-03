"ZVEZDAN JE POVRATNIK, MOŽE DOBITI I DOŽIVOTNU ROBIJU!" Advokat dao sud o Aninim optužbama da ju je Zvezdan TUKAO I SILOVAO

Stravična ispovest Ane Ćurčić u rijalitiju Zadruga šokirala je čitavu Srbiju i region, a tom prilikom je zadrugarka izgovorila brojne optužbe na račun svog nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića.

Naime, Ana je u Zadruzi ispričala da ju je Zvezdan prisiljavao na odnose, vezivao za radijator, tukao, maltretirao psihički i fizički godinama unazad, a nove optužbe na njegov račun od strane nje, iznose se svakodnevno.

Sada se ovim povodom oglsio advokat Ivan Simić, koji je prokomentarisao optužbe Ane Ćurčić u rijalitiju, pa je rekao i koliku kaznu bi Zvezdan mogao da dobije u slučaju da bude okrivljen za dela, u slučaju da zbog navedenih optužbi bude krivično gonjen.

- Rijaliti nije mesto za iznošenje ovakvih optužbi, institucije moraju da istraže ovo i da se time bave, a ne učesnici rijalitija, iznošenjem svog mišljenja. U pitanju su veoma ozbiljne optužbe. Nanošenje teških telesnih povreda, silovanje, nasilje u porodici - ističe Ivan i dodaje:

- Ovo je više krivičnih dela u jednom, a kazna može ići i preko 15 godina zatvora. Ako je osoba povratnik, što u ovom slučaju jeste, može se razmatrati i doživotna robija, ako se dokaže krivica.

Podsetimo, Zvezdan je Anu javno prevario u rijalitiju sa zadrugarkom Anđelom Đuričić, a nakon Aninog ulaska u Zadrugu, ništa više nije bilo isto.

- Ja sam uvek radila, ostavljala novac za život, porodicu, decu. Nikad nisam dovela decu do toga da nemaju. On prosto nametne to da ja moram nekako da kupim taj mir. On je ovakav, sad ću da kažem. Kad izgubi tim, onda su tu šetnje po kući, ja ga smirujem, onda kreće priča tužna o njegovom životu, onda on očekuje da ću ja za dan, dva, tri da se snađem, da uzmem od mame pare... Ako to ne uradim, onda on mene napadne jer je to očekivao - kako me nije sramota što to nisam uradila... Nisu se sve scene završavale fizičkim nasiljem, ali jesu psihičkim. To je ozbiljna tortura. A dosta situacija se završavalo nasiljem, čupanjem za kosu, udarcima. Bilo je dosta toga, ali pamtiću dve scene, scena kad sam dobila batine, pa sam posle toga morala... Udari te, pa te mazi, pa te tri puta udari, pa te neguje. Onda dođeš na kraju u situaciju kad te udari, bije, izmaltretira, ti moraš da mu kažeš izvini. Bilo je nasilje, pa mi je rekao: "Budem li te sad video da si plakala, da si Boško Buha...". Rekao je da je najbolje što mogu posle toga da spavam sa njim, ako ne, tek će mi pokazati. I ja sam to uradila - ispričala je Ana.

- Ja sam deci sve priznala. Lagala sam i prijatelje i majku. Nikada nisam tražila pomoć da me neko spase. Moja mama je pokušavala, pokušavala je njegova mama. Tražila sam pomoć od bivšeg supruga, od prvog momka... Posle mu se nisam javila. Prodala sam stan koji sam adaptirala, posle toga sam kupila kuću, koju sam isto prodala. Bila je teška situacija, radila sam na rampi na putevima, Moka mi je našao taj posao. Moja mama nije bila za to da prodam tu kuću, ja sam to uradila. Htela sam da izvrtim taj novac, jer sam sposobna da napravim novac. Znajući sa kim imam posla, stavila sam novac ispod dušeka, on me je ujutru probudio, plakao i rekao da ga je potrošio. Jednom sam mu dala novac da mu pomognem, kad sam se raspitivala kod tog čoveka, on me je tukao. Verovala sam tom čoveku, pošteno radi. Saopštila sam Zvezdanu da sam bila kod čoveka, da mi je pokazao svesku, on mi je rekao: "Kako me nije sramota da ga proveravam?". On ume da te pusti po pet dana da se opustiš, kao ljut je, ćuti i samo na jednoj sitnici se istrese. Kad nije po njegovom, tj. šta on očekuje u svojoj glavi, a ni ne kažem, dolazi do toga - rekla je Ćurčićeva.

