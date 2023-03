"PADALA SAM PET PUTA U NESVEST, CARA SMO PRIJAVILI POLICIJI" Slovenka u beznađu zbog Filipovog IŽIVLJAVANJA nad Aleksandrom

Slovenka, majka Aleksandre Nikolić, oseća se loše zbog novih turbulentnih dešavanja svoje ćerke i njenog sada već bivšeg dečka Filipa Cara u "Zadruzi".

Njena majka nije oka sklopila od trenutka kad je uočila Filipa kako fizički nasrće na njenu ćerku. Zbog ovih jezivih kadrova iz Zadruge, Slovenka tvrdi da se jako uzrujala, kao i da nije mogla odgledati do kraja njihove tuče, jer je padala, čak pet puta u nesvest.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

Slovenka je izustila nekoliko rečenica, dok su joj suze lile niz lice, a kako nam je priznala, Aleksandrina sestra je zajedno sa advokaticom zbog nemilog događaja rešila da presavije tabak.

foto: Printscreen Zadruga

- Ne znam gde mi je glava, jako sam loše. Aleksandrina sestra je krenulA sa advokaticom u policiju. Jako sam uzrujana. On vrši godinama nasilje nad svakom ženom, a samo leži kao stoketina, kakav je to rijaliti igrač. Uzeo je pare unapred i više ga ništa ne zanima, samo maltertira žene. Ko je on da nju udari. Nekoliko godinama sam je lečila od grozne bolesrti i zato sam napustila karijeru. J* bem li mu poreklo, obolela sam od njege. Gajila sam je da bude moja barbi, a on nju davi. Nisam mogla do kraja odgledati onaj snimak, pala sam pet puta u nesvet - priznala je Slovenka za Kurir.

Podsetimo, do sukoba je došlo kada je Aleksandra skočila na Cara nakon što ga je uhvatila u bliskom druiženju sa Majom Marinković. Filip je potom nasrnuo na Nikolićevu, ali svom srećom obezbeženje je sprečilo dalji razvoj svađe.

Kurir.rs/M.K

