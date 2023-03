SAMO U TRAVELLANDU: Najveći izbor odličnih All inclusive hotela u Grčkoj

U Grčku pre ali i tokom letnje sezone po specijalnim cenama hotelskog smeštaja od 5 do 10 noćenja. Izdvajamo za vas najbolje all inclusive hotele.

AKCIJA – Dodatnih 5% popusta za celokupne uplate do 15. marta Aranžmani za leto u Grčkoj se već uveliku rezervišu. Kada su navike dobre, ne treba ih menjati. A veliki broj putnika naviklo je na usluge i odličan izbor hotelskog smeštaja iz ponude agencije “Travelland”. Izdvajamo četiri sjajna hotela all inclusive usluge sa boravkom već od aprila.

Za porodice sa decom, Cronwell Platamon Resort 5 *, smešten na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria), može biti adekvatan izbor za predstojeću letnju sezonu. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Usluga u hotelu je Ultra all inclusive. Boravak je moguć na 5, 6, 7 i 10 noćenja a najniža cena po osobi je 299 evra.

Hotel Calamos Beach 3* (u mestu Attica) nalazi se na privatnoj plaži i okružen je zelenilom. Obezbedio je svojim gostima komforne sobe, dečiji klub, restoran, barove, pruža kvalitetnu uslugu. Profesionalni tim animatora pružiće toplu i prijateljsku atmosferu i zabavu za decu, dok će roditelji imati svoje vreme opuštanja. Već u maju možete pronaći najnižu cenu od 239 evra po osobi, dok je za 10 noćenja ona 339 evra. Ukoliko smeštaj uplatite u celosti do 15.3. ostvarujete 5% popusta.

3km od mesta Ouranopolis i oko 113 km od aerodroma u Solunu lociran je hotel Aristoteles Holiday Resort & Spa 4*. Nudi all inclusive uslugu na 4 noćenja u maju po ceni od 189 evra (na 5 noćenja od 209 evra, na 6 noćenja od 249 evra, na 7 noćenja od 289 evra). Za rezervacije i uplate u celosti do 15.3. ostvarujete i dodatni popust.

Potpuno renoviran Amarinthos Resort 4* je novi dragulj ostrva Evia, u Grčkoj. Elegantna zgrada sa 7 spratova koju okružuje mali mediteranski vrt, sa privatnim podzemnim prolazom koji olakšava pristup od bazena do plaže učiniće vaš odmor udobnim. Amarinthos nudi širok izbor aktivnosti uključujući teniski teren, košarku, fudbal, dečije igralište na otvorenom, stoni tenis i amfiteatar. Pruža zadivljujući pogled na Egejsko more i prirodne pejzaže. Boravak je moguć već od aprila i to na 5, 6 i 7 noćenja (najniža cena po osobi je 179 evra). U maju najniža cena je 249 evra.

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

