SINIŠA MALI I U VLADI MILOŠA VUČEVIĆA BIĆE ZADUŽEN ZA RESOR FINANSIJA! Evo koje sve detalje iz njegovog života niste znali

Siniša Mali i u novoj vladi, koju će voditi Miloš Vučević, biće potpredsednik vlade i ministar finansija.

Rođen je 25. avgusta 1972. godine u Beogradu.

Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kao Ron Brown stipendista, 1999. je magistrirao na Washington University u Sent Luisu, SAD, smer finansije.

Tokom studija je radio kao asistent na pet predmeta iz oblasti poslovnih finansija, a nakon studija je primio nagradu kao najbolji student u oblasti finansija, kao i nagradu da je među 10 odsto najboljih studenata na top 20 poslovnih škola u SAD te godine.

Juna 2017. završio je Visoku školu bezbednosti i odbrane i stekao najviši nivo karijernog usavršavanja u Vojsci Republike Srbije.

foto: Nenad Kostić

Septembra 2020. upisao je doktorske studije na Tehničkom univerzitetu u Košicama, u Slovačkoj, a juna 2023. odbranio je doktorsku tezu pod nazivom "The Flypaper Effect in the Republic of Serbia".

Bio je finansijski savetnik u privatnom sektoru. Radio je kao konsultant u kompaniji "Deloitte & Touche" u Beogradu i Pragu, gde se specijalizovao za oblast kupovine i prodaje preduzeća, finansijski konsalting, finansijsko restrukturiranje i konsolidaciju poslovanja u privatnim i javnim preduzećima.

Radio je i u "Credit Suisse First Boston u Mergers & Acquisitions Group" u Njujorku.

2001. postavljen je za pomoćnika ministra za privatizaciju u Ministarstvu za privredu i privatizaciju, a krajem te godine prešao je u Agenciju za privatizaciju, gde je bio direktor Centra za tendersku privatizaciju.

foto: Damir Dervišagić

Bio je gradonačelnik Beograda od aprila 2014. do maja 2018, a prethodno je obavljao funkciju predsednika Privremenog organa Grada Beograda. Pre nego što je postao gradonačelnik, bio je specijalni savetnik za privredu i finansije tadašnjeg prvog potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića.

Na poziciju ministra finansija prvi put je došao maja 2018, a po drugi put je na tu funkciju izabran oktobra 2020, a sledećeg meseca postavljen je za nacionalnog koordinatora Srbije za saradnju Srbije u okviru mehanizma saradnje Kine i država Centralne i Istočne Evrope, kao i za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Kinom.

foto: Screenshot RTS

Predsednik je Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a takođe je i guverner Srbije u Svetskoj banci i u Azijskoj infrastrukturnoj investicionoj banci.

Predsednik je Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i predsednik je Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i član Saveta za ekonomski razvoj.

Dobitnik je nagrade "Najevropljanin 2014" za projekat razvoja i rekonstrukcije Beograda, a Evropski pokret u BiH mu je 2017. dodelio priznanje "Najtolerantniji grad u regionu".

Privatni život Mali je otac troje dece - Teodora, Viktora i Lole. Aktivno se bavi sportom i počasni je nosilac crnog pojasa u tekvondou 5. dan za doprinos razvoju sporta. Redovni je učesnik maratonskih trka, a između ostalih, učestvovao je na maratonima u Atini, Berlinu, Istanbulu, Budimpešti, Londonu. Tečno govori engleski jezik, a služi se grčkim i uči kineski jezik.

