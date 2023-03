SKANDAL! ZVEZDAN UZEO KAMEN DA GAĐA ANU! Ćurčićeva se sklupčala i plače dok Zvezdan demonstrira silu - JEZIVA TORTURA ne prestaje

Zvezdan Slavnić je tokom prethodne noći satima maltretirao svoju bivšu vanbračnu partnerku Anu Ćurčić i na sve moguće načine. Nakon niza gnusnih uvreda, pljuvanja i pretnji koje joj je izrekao, Zvezdan je nastavio da torturiše Ćurčićevu, pa je preplašio tako što je gađao kamenom iz dvorišta u njenom pravcu, a onda se smejao i nastavljao psihički da je maltretira!

Ana je sve vreme pokušavala da se skloni od njega pa je izašla ispred Bele kuće i sedela na stepenicama, međutim, on je svaki put dolazio do nje kako bi nastavio da je maltretira i urniše na najniži mogući način. Ono što je šokantno jeste to da se niko od zadrugara nije setio da priđe Ćurčićevoj koja je bila vidno uplašena i iscrpljena ili da barem kaže Zvezdanu da prestane i ostavi je na miru.

- Ti si bolestan, ostavi me na miru - molila je Ana.

- A ovo što si rekla tri generacije, tek ću za to da ti se... - pretio je Zvezdan pa krenuo po kamen.

- Klošarko! Čekaj da vidim s kojim da te gađam - govorio je Zvezdan hladno dok je birao kamen sa kojim će gađati ženu.

- Da me gađaš? Sa kamenom?! Ajde usudi se - vikala je Ana.

-Da li stvarno misliš da si vredna kamena?! - pričao je Zvezdan kad je bacio kamen u njenom pravcu, dok je Ana i dalje sedela prestravljena.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

