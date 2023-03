"SLAVNIĆ ĆE MI PLATITI 2 MILIONA DINARA" Milena Kačavenda otkrila detalje prijave koju je podnela protiv Zvezdana

Milena Kačavenda, oglasila se nakon što su Zvezdana Slavnića izveli iz "Zadruge", zbog krivične prijave koja je podneta protiv njega.

foto: Printscreen/Pink

Kada se vratio u rijaliti, Zvezdan je odmah napao bivšu nevenčanu suprugu Anu Ćurčić. Prevrnuo krevet do nje, vređao je i omalovažavao.

- Podnosila sam tužbu za uvredu časti zbog njegovog izlaganja da sam bila sa svim Aninim bivšim momcima, počevši od Ace Bulića. Predala sam snimke na kojima je to pričao, a svi u sudnici su kao svedoci salušani zbog ovog slučaja. Isto tako sam predala sve tužbe u Anino ime, ostavila je punomoćje advokatu i na svaki Anin poziv u rijalitiju da reagujem, ja pošaljem svaki klip na kojem se ona vređa, pljuje, udara od strane Zvezdana.

foto: screenshot Pink tv

Kačavenda misli da će Zvezdan završiti u zatvoru nakon rijalitija.

- Mislim da će završiti u zatvoru nakon rijalitija za sve što je uradio. Policija će reagovati na moje navode da je on nju silovao. Tu moram odmah da se ispravim, ja konkretno tom činu nisam prisustovala. Ali kako to drugačije da nazovem? Ako je neko sa nekim opštio van njegove volje, zar to nije silovanje?

foto: Printscreen/Pink

- Imam dva punoletna sina, bila sam u braku 27 godina i Ana i Zvezdan su bili našu kućni prijatelji. Morala sam da reagujem i tražim veliku odštetu za sve što je izgovorio. Od Zvezdana na sudu potražujem tačno dva miliona dinara - istakla je ona, pa otkrila da je u kontaktu sa decom svoje prijateljice Ane Ćurčić.

foto: Pritnscreen

- Sa Aninom decom sam u kontaktu. Drže se po strani, ne prate Zadrugu uopšte. Izolujemo ih koliko god možemo. Svi oni navijaju da ja kao kuma uđem u Zadrugu i razbucam Zvezdana - zaključila je Kačavenda.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC