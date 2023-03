ŠIMANOVCI NA NOGAMA! Zvezdanu prekipelo, skočio na Necu kao razjareni bik, totalni haos u Zadruzi (VIDEO)

Nenad Lazić Neca ušao je konflikst sa Zvezdanom Slavnićem, nakon što je istakao da mu se ne dopadaju njegovi postupci.

- Ja ću da pričam i o svemu što ti radiš. Komentarisaću tvoje postupke koliko želim - rekao je Neca.

foto: printscreen Zadruga

- Komentarišeš me od jutra do mraka. Nisam ti se obratio, a ti me iz usta ne vadiš - istakao je Zvezdan.

- Zamerio si mi jer sam uz Anu Ćurčić. Tebe boli jer sam na njenoj strani - rekao je Neca.

foto: printscreen Zadruga

- Ništa ti nisam rekao, ništa komentariao. Ostavi me bre već jednom na miru - kazao je Neca.

