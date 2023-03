ZVEZDAN SE JAVNO ODREKAO MAJKE I ĆERKE?! Slavnić pobesneo zbog podrške koju pružaju Ani, pa im zapretio (VIDEO)

Zvezdan Slavnić, javno se odrekao ćerke Sare i majke Slavice jer su do njega došle informacije, da su njih dve navodno podržale njegovu bivšu ženu Anu u iznošenju istine.

- Ukoliko ste dale blagoslov, ti, Saro i ti, Slavice, nikad me nećete videti. Pa ćete da date blagoslov sledeći put nekom drugom. Ponoviću, Saro, ćerko moja i Slavice, majko moja, ako ste dale blagoslov, sada ste me videli i gledaćete me samo na televiziji. Ako jeste, nikada nemojte da mi se obratite više, ni ja vas neću zvati u životu - rekao je.

Zvezdan je na Janjuševu molbu da to ne radi, odreagovao burno.

- Što tvoja žena nije došla ovde da priča o tebi? Ona je zvala Saru da joj da blagoslov da priča o tati i da tata ide u zatvor. E pa, Saro, dati ne kažem, bolje... - rekao je Slavnić i dodao:

- Javiću im se na "Kukovdan". Priznao sam, bio sam užasan tata. I za sebe i za nju nikakav nisam bio - zaključio je on.

