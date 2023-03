OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA! Severina ODBILA da snimi duet sa Anom Nikolić: Pesma je postala megahit! Evo ko je USKOČIO UMESTO NJE

Jedan od najvećih hitova u karijeri Ane Nikolić jeste pesma "Milion dolara" sa istoimenog albuma iz 2013. godine. Ovu pesmu snimila je sa tada još neafirmisanom koleginicom Nikolijom Jovanović, što se ispostavilo kao pun pogodak, ali prvobitni plan nije bio takav.

foto: kurir televizija

Ana je ovu pesmu, koja je i dan-danas veoma slušana, najpre planirala da snimi sa hrvatskom koleginicom Severinom Vučković, koja je nedavno uživala i na njenom nastupu u Zagrebu, gde je bila i jedna od najveselijih gošći. Ipak, do ove saradnje nije došlo jer Severina tada nije želela da je snimi, a kasnije se zbog te svoje odluke i pokajala.

Ovu informaciju potvrdila je i sama Ana, koja ne isključuje mogućnost snimanja dueta sa Seve u budućnosti.

foto: Printskrin/Instagram

- Severina i ja smo razgovarale o toj saradnji još pre deset godina, možda i malo manje. Ali, to je tada bila jedna pesma koja je bila malo nezgodna za nju u tom trenutku i njoj je jako krivo što to nije snimila. To je pesma "Milion dolara". Ne bi možda bila u tom rep fazonu skroz, ali eto... Nije mogla tad da peva baš tu pesmu. Ja sam je razumela, ali svakako ima uvek mesta priči za neku saradnju. Što da ne? - rekla je Ana gostujući na jednom hrvatskom radiju.

Podsetimo, što se tiče saradnje sa ćerkom Vesne Zmijanac, Ana je pre deset godina rekla da je više nego zadovoljna što je izabrala baš Nikoliju za ovaj duet, budući da ju je njen stil podsetio na rep deonice američke reperke Niki Minaž.

foto: Printscreen YT

- Tako smo i došle do saradnje, jer sam u studiju u kojem ja snimam čula neke njene rep deonice na engleskom koje je pevala. Tada sam shvatila da jedino ko to može od žena da uradi u ovoj mojoj pesmi na prostorima Balkana apsolutno je Nikolija - rekla je tada Nikolićeva.

Kurir.rs/A. Panić

