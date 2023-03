"BIO JE KRATKOG FITILJA, KROZ KSENIJU JE DOBIO VIŠE ELANA" Slavnićev poznanik progovorio o DEVEDESETIM, pa spomenuo Anu i ŠOKIRAO

David Romano, koji tvrdi da je poznavao Zvezdana Slavnića, progovorio je o njegovom životu devedestih godina i ostavljanju svoje vanbračne supruge, Ane Ćurčić zbog 22 godine mlađe Anđele Đuričić.

- Devedeset su na asfaltu bile opasne godine, generalno, svako je mogao lako da dođe do svačega. On kao persona i lider je bio jak. Mogao je da napravi frku veoma brzo, bio je kratkog fitilja u dosta situacija. Bio je daleko od bezveznih ljudi, tada je još bio pun elana, lepši, jači i luđi - rekao je David na samom početku.

foto: Printscreen

Ima li nešto da se u to vreme pričalo za njega, a da se za to nije čulo - pitao je Kendi.

- Dosta stvari se pričalo o njemu i Kseniji Pajčin. Ona je počela da cveta, kroz nju je dobio još više elana i momci su ga gledali drugim očima. On je imao puno drugara, pogotovo za navijače i huligane, dosta je ljudi povukao za sobom.

foto: screenshot Pink tv, Shutterstock

Da li si nekada za Anu čuo u to vreme - pitala je Ana.

- Nikada, ona je bila nevidljiva u to vreme, totalno, ja ne mogu da se setim nje. Ksenije Pajčin se sećam kao sada, pre je dolazila kod nas da igra, tada je Baki B3 držao to. Dolazili smo svi, dosta nas ljudi, Anu nisi viđao nigde...Ne, nisam očekivao da će se ovako predstaviti, dosta je ljudi je on razočarao, Kikija i ostale. Posle ovog akta koji je preživeo, trebao je staloženo da uđe. Ovo što sada radi, ovo vređanje ide u ekstreme, to mangup ne bi trebao da uradi. Prošao je asfalt i koladž, kako on kaže. Dole za njega su svi za njega: "Tralala"...Nismo očekivali reči, ali što se tiče prevare, vidi se da nije bio zadovoljan onime što ima kod kuće. Mislim da uopšte nije bio zadovoljan kod kuće - dodao je Romano.

