"SINE, UHVATI ANĐELU ZA RUKU I BEŽI!" Zvezdanova majka prvo raskrinkala Anu, a sada javno podržala SINA I LJUBAVNICU

Slavka Slavnić, napravila je pravu pometnju otkako se oglasila za medije i iznela sve ono što joj stoji na duši, a ticalo se Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić.

Naravno, priča ne bi bila potpuna, a da se ne spomene i Anđela Đuričić, za koju je Zvezdanova majka imala posebno mišljenje i odabrane reči.

- Da može sada da me čuje, rekla bih mu sine spasio si se. Uhvati Anđelu za ruku i beži dalje, kreni ispočetka. Sačekaću ih kada budu izašli. Ja sam uz njega do groba, dokle god mrdam - istakla je Slavka.

Ovim rečima je Zvezdanova majka stavila svima do znanja da podržava svog sina i Anđelu, te da jedva čeka da ih vidi nakon završetka rijalitija.

Podsetimo, Zvezdanova majka Slavica Slavnić otkrila je sve detalje odnosa sa Anom. Progovorila je o sukobima među njima, a onda je otkrila da ju je Ćurčićeva navodno dva puta i fizički napala i gađala je stvarima koje su joj bile pri ruci.

- Ja sam četiri godine živela sama sa njom i sa decom. Ne bih baš da se pohvalim sa tim odnosom. Ona je vrlo čudna osoba kada je uhvati ta njena žuta minuta, to je bukvalno spasavaj se ko može. Da li je pepeljara pri ruci ili telefon, ona je u stanju da gađa. Gađala je tako mene i svoju ćerku, pa smo se mi izmakle. Ima u sebi strašnu agresiju. U par momenata se tamo (u "Zadruzi") videlo kada je krenula da vrišti na Zvezdana, da histeriše i kada je gurnula Anđelu. E to je Ana, a ljudi to nažalost ne znaju - rekla je Zvezdanova majka.

