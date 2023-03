FILIP CAR SE U SUZAMA VRATIO ALEKSANDRI! Stislo ga gorko kajanje, plakao kao kiša, pa priznao: Koliko sam te željan!

Aleksandra Nikolić i Filip Car progovorili su o svom odnosu, a tom prilikom Car je otvorio dušu i dotakao se svega što je imao sa Majom Marinković i Milicom Veselinović.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Shutterstock, Ilustracija

- Znaju one zašto ja radim sra*a napolju, kao što su Ana Jovanović i Sanja Grujić znale napolju šta i zašto radim ove godine. Znaju one. Ne krijem ja, radim sr*nja jer sam takav i da mi ne bi bilo još gore kad sam u emociji i ludilu. Znala si i ti (Aleks) zašto radim sr*nje i znala si kakav si i govorio sam ti. Ja sam inače kriv za sve, ali mog tebi da kažem i uperim prstom da sam sve napravio radi tebe i ti to jako dobro znaš. Znam ko jedini u ovoj kući mene voli i ko se saoseća sa mnom. Tebi ne mogu prepisati nijedan svoj problem, nisi ih ti napravila ja sam, ali nisi ti kriva nikome osim meni. Sve jedno sr*nje si mi napravila ti. Nisam ti prao mozak ni za šta što me je bolelo i mučilo jer sam iskreno osetio ono što si znala - počeo je on.

- Ne mogu ti ja napraviti - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Prošle godine sam odlazio Ani i Sanji pa mi one nisu radile probleme, pa sam se vraćao. Ove ove godine rade probleme jer su Milica i Maja, a ti znaš da se ove godine neću vraćati jer bi bio isti problem. Iskreno, najiskrenije ti se kunem da sam napravio i sa Milicom juče i danas sr*nje i ovo sa Majom, one znaju zašto, a znaš i ti - rekao je Car.

- Ne znam - rekla je Aleks.

- Znaš kao što znaju i one. Neću više raditi sr*nja, napravio sam ih, ali ne radim iskreno i od srca kao sa tobom. I sad kad sam napravio sr*nje znala si kako mogu završiti i šta sam osećao. Neću ni tebi više doći, a ti si znala koliko te volim i šta sam osećao prema tebi, znaš me tri godine, poznaješ me. Neću biti sa tobom nikad jer si mali pokvareni folirant koji samo mene voli i ja to znam. Ti mene ne možeš isfolirati jer me voliš. Ne želim ništa i neću biti sa tobom, ali napravio sam sr*nja da mi ti ne oprostiš i da ja sebi ne oprostim. Ja tebi ne trebam kao ni ti meni, nikad u životu ne bi uspeli radi hiljadu i jedne stvari, ali znaš da sam bio iskren i da se nisam za*ebavao sa tobom. Koliko sam te zavoleo i koliko sam se promenio, a sve si napravila da ispadne sve najgore - rekao je Car.

- Ne bih se ni ja nikada pomirila sa tobom - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Ni ja sa tobom, a znaš koliko sam te željan i koliko te volim. Osećao sam i mir i spokoj prvi put ovde sa tobom. Voliš me i pomirila bi se sa mnom odmah, ali ja ne mogu - rekao je Car.

- Ne, ne bih. Kakav si ti čovek? Ti si kriv, sam si sve želeo. Sve bih dao da mogu, sve bih dao da mogu, ali ne mogu. Mogu par dana, ali nije to to kao sa tovom, kao kad si ti osetila i kad je bilo sa tobom. Napravi nešto i diskvalifikovaćeš me - rekao je Car.

- Neću Filipe, niko mi se ne sviđa - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Da, ali šta si radila prvi dan kad sam bio sa Majom - rekao je Car.

- Ti nisi je*ao zbog mene nego zbog sebe. Kako možeš - rekla je Aleks.

- Želim ti sto puta bolje od mene. Znaš da te volim, osetila si to i u vezi sa mnom i dok ove svari radim. Ako sam sa njima ja se lečim, ako nisam ja bih prišao tebi. One su meni bezbolne, a ti si znala da si bolna - rekao je Car.

