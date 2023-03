STRAVIČNO! Zvezdan noću obigrava i šunja se oko Aninog kreveta, Ćurčićeva šokirana: Nasmejao mi se od SRCA Umešala u sve i Bulića

Zvezdan Slavnić se, po svemu sudeći, na sve načine trudi da se u rijalitiju "Zadruga" zagorča svojoj svojoj bivšoj vanbračnoj supruzi Ani Ćurčić, to je pokazao bezbroj puta, a najnoviji potez dodatno je uzburkao javnost.

Ana Ćurčić je otkrila Zorici Marković svoju teoriju koju ima kada je upitanju animozitet Zvezdana Slavnića prema Draganu Aci Buliću, koji je bio njena prva ljubav, a tom prilikom je obelodanila da se Slavnić šunjao oko njenog kreveta misleći da je ona zaspala.

- Ja sam zaspala, ali ne znam da li sam Zvezdana u jednom momentu videla iznad tvoje glave - rekla je Zorica.

- Jeste, došao je u hotel, nasmejao se od srca, kao da se ništa nije desilo. Šokirano sam ga pogledala - kazala je Ana.

- Šta znači taj osmeh? - upitala je Zorica.

- Ne znam, on je očekivao verovatno da ću se ja nasmejati. On sad želi da dokaže da sam ja mog Acu mrzela - rekla je Ana.

Što on sad spominje njega? - upitala je Zorica.

- Nije mi jasno. On je sad sa devojkom, sve sam to videla. Njmu ne može da se pojasni to. Kad vidi da je slab, odmag ''udara'' na Acu. Zna se ko je on bio devedesetih. Devojke su jurile za njim. Zvezdan želi mene sa oskrnavi. Ne znam što dira u moju prošlost. Mene je Aca voleo kao Boga, ali i ja njega. Zvezdan se ne miri sa tim da sam ja videla da se on ovde nalazi sa devojkom, pa govori da sam ja trpela Acinih petnaest devojaka. Onda sam ja njega pitala da li sam ikada kidisala na njegove devojke - rekla je Ana.

Da li si znala Zvezdana dok si bila sa Acom? - upitala je Zorica.

- Zvezdan i ja smo se upoznali u prvoj godini srednje škole, a za sedam godina smo se čuli sedam puta svega. Ja nisam bila gradska devojka, Aca me je čuvao u kuči, jer me je štitio od svega što se desilo - rekla je Ana.

