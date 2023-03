"MENSUR JE GLEDAO MILICU NA POSEBAN NAČIN" Ana Veselinović kuje Ajdarpašića u zvezde, razočarana u ćerkino ponašanje u rijalitiju

Ana Veselinović, majka Milice Veselinović razočarana je ćerkinim ponašanjem u rijalitiju i istakla da je Mensur bio najbolja opcija za Milicu.

foto: Printscreen

- Sve ovo kroz šta Milica prolazi odgovornost je nas kao njenih roditelja. Ona je premlada, mi smo previše dopustili. Ono tamo nije okruženje za nju, svi su pokvareni i bezobrazni... Znam ja šta ona traži od muškarca, ali tamo bi svi samo da je iskoriste, a ona traži pažnju i ljubav. Rekla sam joj da treba da ostavi srce napolju, a da unese mozak, a ona je očigledno sve suprotno uradila. Osećam se krivom kao njen roditelj... - rekla je Ana i otkrila da uprkos svemu bivše dečku svoje ćerke Mensuru Ajdarpašiću mora da ode priznanje zbog određenih stvari.

foto: Printscreen Instagram

- Ona jeste na jeziku jaka, ali ona je jedno emotivno biće koje traži pažnju, ljubav... Ona je imala Mensura koji joj je pokazivao pažnju u rijalitiju, bila je miljenica u familiji, imala je pažnju i ljubav u porodici. Na to je navikla, ali to traži sada u Bilalu, Caru koji to ne mogu da joj pruže i koji samo žele da je iskoriste i bace. Bira pogrešne muškarce, emotivno je nestabilna i slaba kad je u pitanju ljubav. Ono što je prošle godine imala kod Mensura pokušava ove godine da nađe u drugim muškarcima, ali se oni samo sprdaju s njom i ništa više. Ne mogu da grešim dušu, Mensur je nju gledao na poseban, drugačiji način, bio joj je posvećen, imao je zaštitnički stav prema njoj, a sad pokušava to da nađe na pogrešnoj strani... To sada u ovoj sezoni ne može da nađe. Duša me boli kad je ponižavaju i pričaju joj iza leđa, ali se nadam da će da ptvori oči i da shvati da to što radi u našim očima i u očima zadrugara izgleda zaista loše - poručila je majka zadrugarke i dodala:

foto: printscreen

- Ne bih je tukla sigurno, ima ona dovoljno godina, ali ćemo imati ozbiljan razgovor, to sigurno. Ne treba da dozvoljava da se ponižava zbog muškarca i da zbog toga trpi osude. Ja je kao majka ne opravdavam, meni je teško za gledati, ali znam šta traži i šta joj fali... Ona misli da ako da slobodu nekom muškarcu da će da ozvaniči vezu s njom, a zapravo oni je samo sprdaju i koriste, samu sebe povređuje... Žao mi je i duša me boli... Znam da joj je teško i duša me boli, kad ona plače, plačem i ja - rekla je Miličina majka i prokomentarisala to što se njena ćerka drastično ugojila u poslednje vreme u rijalitiju.

foto: Printscreen

- Plašim se samo da nije dobila neki poremećaj hormona. Bila je pod stresom... Ne znam šta da mislim. Ona je i napolju mnogo jela, slatkiše posebno, ali nije se gojila tako. Tamo je neaktivna. Vidim da je malo počela da mršavi. Nadam se da se goji od hrane i da nema neki zdravstveni problem - zaključila je Ana Veselinović.

