"DA LI SAM VARALA ZVEZDANA?" Ana Ćurčić rešila da olakša bivšem, Slavnić pozeleneo - oči mu se NAPUNILE SUZA: Sve javno razotkrili

Ana Ćurčić odgovorila je na optužbe Zvezdana Slavnića da je i ona takođe bila neverna u njihovom odnosu, ali i poročna, kako je on istakao.

- Kad se Zola i Miljana mire, Marija iskače, a kada se svađaju, nema je nigde - rekao je Car.

- Ne znam šta da kažem. Meni nije jasno da jedna osoba uništi jednu vezu. Miljana i Zola moraju sami da rešavaju svoje probleme - rekao je Mića.

- Šta je to bilo sa Anđelom i Zvezdanom - upitao je Car.

- Jao, ovde će biti svega, ne znam, Zvezdan je hteo da razreši neke stvari e sada kako to ide niko ne zna - dodao je Mića.

foto: Printscreen Zadruga

U tom momentu je ušao Zvezdan Slavnić i otkrio šta se sve izdešavalo sa Anđelom:

- Anđela je reagovala onako zbog razgovora, ali je bilo jako bezobrazno. Moj jedini problem je Ana i ja sa njom moram da razgovaram i tek ću razgovarati. Ja sam imao dosta priča u hotelu, jedu ispred Zorice a ona je nakon toga počela da plače. Ja sam nju zagrlio jer joj je bilo loše, ali to se završilo, i ja sam ušao u kuću. U tom momentu meni Anđela priča o njoj i Maji i tome kako joj je Maja pecnula. Ja sam sa Majom obavio razgovor a nakon toga je Anđela meni rekla da sam je povredio jer sam 20 minuta pričao sa njom. Znači problem je minutaža. Ja nisam čovek koji će da psuje, sve se razgovorom reši - rekao je Zvezdan.

- Ja sam u šoku da je ona ušla, i da je ona to uradila. Meni je to šok. Ona je mene branila kao niko, a ona onda dođe jer sam je ja prevario, a nisam je prevario, ja sam nju ostavio. Razočaran sam što je ušla - govorio je Slavnić.

- U svojoj glavi imam da sam jedan život oduzeo, ja bih sve uradio za njih troje i za moje i za njenu decu, ja znam da će ona to uraditi isto , a Zorica je nakon toga zaplakala, a da ljudi pričaju da je ona glumac, to ne može da se odglumi - pričao je on sa suzama u očima.

foto: Printscreen Zadruga

- Ovde su puno gore mlađe dvojke, od onih starijih. Meni je zaparalo uši što ti tražiš od Ane da prizna da je kockala i da je prevarila nekoga. Ona zbog toga gubi mnogo - pitao je Car.

- Ovde se sve povezuje, ja sam njoj morao da shvatim da nije ona svetica. Što se tiče kocke ona je bila tu sa mnom. Ja želim da ona kaže gde smo išli šta smo radili, ali da bi to rekao ja moram da upletem još pet ljudi.Kada bi mi priznala sve. Bilo bi mnogo drugačije - dodao je Zvezdan.

- Svi se pitaju što sam ja došla, ja sam neko ko je ostavljen, sa njegove tačke gledišta sam neko ko ga je izdao, a ja sada preuzimam da sam za sve kriva. Mene su pozvali, ja sam došla jer sam ostaljena i prevarena. Ne takmičim se, ja ne želim Zvezdanu loše, želim mu sve najlepše, ali to želim i sebi. On je za 15 godina izneo dve stvari o meni, da sam varala muža, iako se to nije deilo. Da li sam varala Zvezdna? Kockar sam, a niko da pita zašto sam išla da se kockam. Ja sam ovde došla kao povređena žena, koje je došla da se bori, ja se nikome ne opravdavam - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja sam javno ostavljavljena u emisij, rekao mi da ne dolazim za Novu godinu, ja sam ispala najveći izdajnik jer je on poklekao. Okej, ja sam najveći izdajnik i to je to - rekla je Ana.

