"NE BI ON MOGAO DA MI PARIRA VERBALNO" Kuma Ane Ćurčić otkrila kako bi izgledao susret nje i Moke u rijalitiju

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić gostovala je u emisiji i tom prilikom otkrila kako bi se Moka ponašao ukoliko bi ušao u rijaliti.

- Stvarno su mi dosadni i Ana i Zvezdan i ova mala. Ja sve čekam kad će nešto da kaže, ona opet njega smiruje. Ja bih ušla da se raskusuram sa svima njima - rekla je Milena.

- Zašto se dešava da se on pravi da ne zna ko si ti i zašto Moka Slavnić ne želi da gostuje sa tobom u emisiji, ako smatra da ti iznosiš neistine - pitala je voditeljka.

- Ne bi on mogao meni da parira verbalno, ne znam da li bi imao čovek herca da me pogleda u oči. Slavicu sam poznavala i štitala sam je, tolike smo kafe ispile, a sada me ni ona ne poznaje. Slavičina izjava je smešna, pričaju jedno te isto. Ja sam uspela da spojim Slavicu i gosn tatka bez patke. Ja sam prihvatila, on neće - rekla je Milena u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

