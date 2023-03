VRATILA SE STARA ZGODNA MIKSI! Imala je 105 KG, SMANJILA želudac, smršala 27 KG, a sad pokazala VITKU liniju u USKOM KOMBINEZONU

Miljana Kulić već godinama kuburi s kilažom, a posle operacije želuca i borbe za život, uspela da smrša 22 kilograma!

Miljana je sad izgleda liniju doterala još više liniju. Ona je na žurki zaplesala u svom stilu i izazvala ovaciju zadrugara.

Rijaliti zvezda je stalno pričala da će liniju dovesti do savršenstva, ali je tek nedavno počela da mršavi. Problematična Nišlijka u jednom trenutku je imala čak 105 kilograma!

- Imala sam 105 kilograma, bila sam kao mečka! Na šta sam se napravila, Bože me sačuvaj! Majka me je stalno opominjala da moram da smršam, ali nisam imala volje. Uveče sam jela slatkiše, grickalice, bila sam zavisna od koka-kole - pričala je Kulićeva.

Ona je tada otkrila da se najviše ugojila tokom veze sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Stalno smo naručivali hranu. U pet ujutru jeli pice, pljeskavice... Natovio me je kao svinju, samo da me niko drugi ne bi želeo - smatra Miljana, koja je u jednom trenutku shvatila da mora da smrša.

- Stesaću se i biću zgodna kao nekada! Ja sam u nekoliko navrata varirala s debljinom. Dešavalo mi se da imam 55 kilograma, pa 70, pa smršam na 60, pa se ugojim na 87.... Sve ukrug. Sad sam se opametila i više se neću zapuštati. Lepa sam, a biću i zgodna, san svakog muškaraca!

Evo šta je jela posle smanjenja želuca

- Posle smanjenja želuca jela sam samo kuvanu hranu, razne čorbice i kompote. Sada jedem meso, ali po 150 grama, ne više. To mi je dovoljno. Pojedem parče piletine ili ribu i to me drži ceo dan. Svesna sam da ću celog života morati da pazim na ishranu, ali ne smeta mi. Moram da se pridržavam svih saveta lekara jer ću u suprotnom sebi napraviti ozbiljan problem - rekla je jednom prilikom za Informer.

Doručak: Jogurt i ovsene pahuljice

Ručak: Pileće belo meso i zelje

Večera: Grilovano povrće

Trik savet: Ne preterujte s količinom hrane da se posle ne biste kajali.