ZVEZDAN TVRDI DA JE BULIĆ ANU MATRETIRAO I VARAO: Kuma Milena sad otkriva ISTINU o burnoj vezi Ćurčićeve i opasnog momka

Zvezdan Slavnić je ponovo šokirao svojim tvrdnjama vezanim za odnos Ane Ćurčić i Ace Bulića. On je u više navrata napominjao da je Anina veza sa bivšim dečko bila burna, te da je trpela maltretiranje i prevare.

Tom prilikom, mi smo kontaktirali Aninu prijateljicu i kumu Milenu Kačavendu, koja je otkrila šta se krije iza famozne priče.

- Meni je žao što je Ana zahtevala da se povučem i ne govorim o mnogim stvarima. To je jedna teška laž. Ne mogu da verujem da je ona sinoć ponovo krenula sa nekim izlaganjem i opet se povukla. Ovo je jezivo šta čovek izjavljuje. On toliko pokušava da manipuliše i koristi sve moguće situacije.

foto: Aleksandar Jovanovic Cile, ATAImages, Printscreen/Instagram

Kakav su odnos imali Ana i Aca Bulić?

- Oni su se mnogo voleli, meni je jako žao zbog tod deteta, što im se to desilo. Da je to dete ostalo živo, oni bi sigurno ostali zajedno. On je jedan divan čovel, videli ste i sami kada gostuje u emisijama kako se ponaša - rekla je ona.

Nikada je nije maltretirao i varao?

- Taman posla, to je takva Zvezdanova izmišljotina, on je odron. To da je on vodio još tri, četiri ku*ve, pa on čovek nema ni para za te ku*ve. To su takve laži.

foto: Pritnscreen

Zvezdan i Aca Bulić nisu imali nikakav kontakt, poznanstvo?

- Ne, njih dvojica su se videli možda jednom-dva puta i to u prolazu On je za Acu smešan. Aca je za njega gospodin čovek.

kurir.rs

Bonus video:

00:48 ZVEZDAN UCENJIVAO ANINU MAJKU? Kačavenda: Pristala je na ogromnu sumu novca, ali to mu nije bilo dovoljno PRETIO I DECI?!