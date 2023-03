ACA BULIĆ UDARIO ZVEZDANU NA MUŠKOST! Anin bivši urnisao Mokinog sina, priznao da su išli u KAZINO, a onda progovorio o PREVARAMA

Povodom novih sukoba Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, kroz koji se konstantno provlači njegovo ime, oglasio se Aca Bulić koji je otkrio da je zajedno sa Anom često sedeo u svojim kazinima, ali i da smatra da potezi Zvezdana Slavnića nisu "muški".

- Kako komentarišeš to što je Zvezdan je pričao da si tretirao Anu kao ku*vu?

- Nikad tu ništa ružno nije bilo, Ana je moja dečija ljubav iz perioda 15, 16 godina. Sve su to laži i ja ne obraćam pažnju na njih, ali neću ništa loše da kažem ni za njega jer mi to moji beogradski kodkeksi ne dozvoljavaju. Ono što vidim, čujem i u boji njegovog glasa primećujem je zavist i ljubomora, a opet i ta zavist predstavlja najsuptilniji oblik divljenja. On priča o sebi, njegova glava priča - rekao je Aca.

- Da li te se on plaši, jer Ana kad god provuče u izlaganju da nije sama i da će nekome napolju koga stalno pominje polagati račune, aludirajući na tebe, on tek tad krene da reži i besni?

Kad žena spominje drugog muškarca normalno je da se pale lampice i puca adrenalin. Ne držim im ja sveću pa da znam šta su pričali, ali ono što on priča o neke četiri devojke, pa da sam je zaključavao. Mi pričamo o periodu kad imam 15,16 godina, nije bilo ku*i tada. To što on priča da smo nas osmoro drugova otišli sa pet devojaka na more, on tu izvlači iz konteksta nešto - dodao je Bulić.

- Da li ti se dopao Anin stav da te zaštiti? Ana mu nije dozvolila da skrnavi vašu ljubav, a on je izjavio da te je zamrzeo zbog svega što si joj ti navodno radio.

- Ona mene ne treba da štiti i žao mi je što ja nisam u situaciji da vidim o čemu se tu tačno radi. Nema povoda tim intrigama i gadnom ogovaranju. Ni jedna jedina ružna stvar, sem te tragedije sa detetom, nije bila i to je istina. Živim i dalje gde sam živeo, zna je ceo blok, znaju nas svi, imamo hiljadu prijatelja i u super smo odnosima. Svi zajedno gledamo kako se ona nosi tamo i mislim da je ona jača i da može mnogo bolje da izađe iz tih sukoba - smatra Aca.

- Da li misliš da je Zvezdan slabić, jer kad god Ana dobije neku snagu i krene da ga turira argumentima i činjenicama on krene da lomi?

- Ja ne vidim tu neke svađe osim kocke koju spominju. Oni vrte rijaliti oko mene, oko nečega što je bilo pre njih. Nije istina da je Ana mene varala. Stavrno ne verujem u to, ali i da jeste, neka je. Nek mi je živa i zdrava i niti se ljutim, niti bih se ljutio - priznao je Bulić.

- On je izjavio danas da te je zamrzeo jer si od nje napravio najveću budalu u Beogradu.

- Kako tačno, pošto je bila moja devojka, bila mi je žena, trebala je dete da mi rodi. Živeli smo divno, nema nijedne trunke istine u svemu tome. Neću da se pravdam, ali mi stvarno nije prijatno kad neko treće lice koje nije bilo tu priča tako neke gadosti. Nisam ni ja njima držao sveću kad su pričali na jastuku, pa čak i da me je ogovarala sve je to irelevantno da li je istina ili ne. Istina je da smo bili u divnoj, dečijoj vezi. Sve bih uradio da joj pomognem. Izašao bih iz svojih okvira da uđem i da joj pomognem jer vidim da joj nije dobro. Njihove svađe mi se čini da više utiču na ljude okolo, nego na njih same - rekao je Aca.

- Kako komentarišeš to što se Ana povezuje sa Zvezdanovim krivičnim delima i kockom?

- Nije muški što priča da su bili zajedno u delima, te kockali smo. Dok je Ana bila sa mnom ja sam bio klinac, ali sam bio vlasnik deset kazina i bavio sam se tim poslom i zato sam imao puno para i ona je upoznata, zna šta je držati kazino i šta znači kad si sa druge strane stola. Sedimo u kazinu i dolaze kockari i baš sam joj govorio: "Nije mi jasno da ovi ljudi dolaze da svesno izgube pare". Nije mi jasno da je posle mene mogla da se zaljubi u nekoga ko ima te osobine - zaključio je Aca.

