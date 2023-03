"ČEKAM 48 SATI DA SE TELEVIZIJA PINK IZJASNI" Milena Kačavenda zagrmela i zapretila: "Skupiću NAVIJAČE" Spomenula i Karleušu

ne može više to da gleda

Milena Kačavenda, poznata kao kuma nacionale, rešila je da se po svaku cenu bori za svoju najbolju prijateljicu Anu Ćurčić.

Kuma je, takođe, vrlo nezadovoljna načinom na koji se tretira Zvezdan i smatra da je njegovo ponašanje nedostupivo.

- Čekam 48 sati da se Pink televizija izjasni povodom donošenja poklona Zvezdanu, ali i da se izjasni povodom pritiska na mene. Ako se nastavi medijski linč na mene i moju kumu napraviću krš i lom. Skupiću 100.000 ljudi i idem ispred skupštine ako treba. Mora da se donese novi zakon koji će da zaštiti sve žrtve nasilja bilo da su to žene, deca ili muškarci. Zabrana prilaska ništa ne vredi. Ja ću lako da okupim ljude i to iz svih sfera, zvaću Jelenu Karleušu, gej populaciju koju sam uvek podržavala, navijače, ceo Zemun i mnoge druge ljude iz svih sfera da se udružimo. Ovome mora da se stane na put - bila je jasna kuma.

Podsetio, Slavnić je u svoju odbranu izneo da je Ana trpela nasilje i od Ace Bulića, njene mladalačke ljubavi. Ove tvrdnje Ćurčićeva je oštro demantovala, ali i Milena, koja je u razgovoru za Kurir otkrila da su to izmišljotine.

- Oni su se mnogo voleli, meni je jako žao zbog tod deteta, što im se to desilo. Da je to dete ostalo živo, oni bi sigurno ostali zajedno. On je jedan divan čovek, videli ste i sami kada gostuje u emisijama kako se ponaša - rekla je ona.

