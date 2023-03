MOKA I ZVEZDAN PODNELI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV KAČAVENDE! Milena transparentno branila kumu, a sada NAGRABUSILA

MIlena Kačavenda završila je u policiji zato što je pretila da će da udavi Zvezdana Slavnića!

Učesnik "Zadruge" i njegov otac, proslavljeni košarkaški stručnjak Moka Slavnić, podneli su krivičnu prijavu protiv kume Ane Ćurčić za ugrožavanje bezbednosti.

Oni su reagovali pošto je Milena izjavila da bi volela da uđe u "Zadrugu" i obračuna se sa Zvezdanom, koji je pred kamerama prevario suprugu Anu sa Anđelom Đuričić.

foto: Pritnscreen

- Želim da uđem u "Zadrugu" i da postavim Slavnića na njegovo mesto. Čim uđem, prebiću Zvezdana i udaviću ga u jezeru! To će biti kraj rijalitija! Sigurna sam da me se on plaši! Ušla bih kao tornado i posle mene od njega ne bi ništa ostalo. Ne plašim se ni njega, ni njegovog propalog oca Moke Slavnića - izjavila je Milena, zbog čega su Slavnići otišli u policiju i izjavili da se plaše za svoj život!

Kačavenda se juče odazvala na poziv policije i dala im izjavu. Ona je snimila video u kom je objasnila kako je završila na saslušanju.

foto: Printscreen Amidži šou

- Zvezdan i Moka Slavnić se plaše za svoju bezbednost! Zvezdan je izašao iz "Zadruge" i izjavio da me se strašno plaši, a Moka se pridružio krivičnom gonjenju. Osumnjičena sam za ugrožavanja bezbednosti lica. Dala sam izjavu, a javni tužilac je obavešten o svemu - ispričala je kuma Zvezdanove bivše žene Ane.

Kurir.rs/Informer