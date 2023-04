"ZVALA SI ME GOLA NA VIDEO POZIV!" Car raskrinkao Žanu! Neviđeni karambol u Zadruzi, pljuštale stravične uvrede i optužbe

Još jedan haos dogodio se u Beloj kući, kada su se sukobili Žana Đorđević i Filip Car. Tom prilikom su pljuštale stravične uvrede i optužbe.

- Ja se ovde ne dokazujem da li sam ili nisam prijatelj. Ovo što malo pre - počeo je Car.

- Kad se već koristi termin "prijatelj" - dodala je Žana.

- Što se tiče ovoga što je rekla osoba koja je pričala, da zamerio sam mu ono sa Markom Smiljićem i za to ljudi služe. Meni je drago kad me neko kritikuje i skrene mi pažnju kao drug. Isto tako sam ja tebi za Marka zamerio jer si ga više puta provocirao i on je odreagovao. Ja ne podržavam da muškarac, moj prijatelj kaže i služi se takvim stavrima. Nemam ja potrebu da se dokazujem u prijateljstvima, a sad neka njima bude lakše da ti i ja imamo samo druženje: Niko ne može reći da te ja koristim nešto, skuvam i za tebe i za njega, nikad nisam dozvolio da nemaš cigarete - rekao je Car.

- Boki je pre neki dan čistio ispred rehaba i Filip mu je dao hiljadu dinara, to prijatelj ne radi - rekla je Žana.

- Ova majmunolika žena se upalila na mene - rekao je Car.

- To je bila za*ebancija - rekao je Bojan.

- Čistilo se dvorište, a ne moje nešto. Ja, Boki i Marko smo čistili za dobrobit celog kolektiva dok se vi sunčate. Gde gasič pikavce? Je l' možeš da sedneš i zavežeš usta dok ja ne završim, pa se uključi posle mene. Ja ne znam šta je, ti si opsednuta sa mnom - rekao je Car.

- Biće da si ti sa mnom pošto si Slađu nazvao Žana - rekla je Žana.

- Ti si opsednuta sa mnom i napolju - rekao je Car.

- Ti meni gledaš svaki stori - rekla je Žana.

- Ispada ti pi*ka svako veče u emisiji, tvoj izgled je toliko vulgaran da nema psovke vulgarnije - rekao je Car.

- Ti si se meni nakačio od kad sam ušla - rekla je Žana.

- Nema potrebe niko to da radi. Pušiš ti meni ku*ac - rekao je Marko Caru.

- U us*ao sam se sad. Je l' si siguran da mi kažeš da ti popu*im ku*ac, nemoj da ti napunim šu*ak. Nemoj meni te fore pi*ketino pede*ska - rekao je Car.

- To možda samo tvoja glava može da bude među mojim ja*ima - rekao je Marko.

- Vidi plastični pekinezeru... Ti si me gola zvala na video pozive - rekao je Car.

