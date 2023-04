"DRUŽILI SMO SE, PRAVILI KLOPU, BILI SU NORMALNI" Uroš Ćertić opleo po Zvezdanu i Ani, otkrio njihovu TAJNU, ali nije tu stao...

Kaskader i bivši zadrugar Uroš Ćertić diskvalifikovan je iz "Zadruge 6", posle koje je bio u svojevrsnoj medijskoj ilegali, ali je rekao šta misli o bivšim cimerima, a najviše o onim najaktuelnijim, s kojima se, priznaje, i družio pre početka rijalitija, a to su Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić.

Naime, Uroš je otkrio detalje njihovog vidanja, te opleo po Ani Ćurčić, koju smatra kontradiktornom u stavovima protiv bivšeg partnera Zvezdana Slavnića.

- Zvezdana sam upoznao pred "Zadrugu", malo smo se družili, on i Ana su bili kući kod mene i ja kod njih. Delili smo neka iskustva, nikad ne bih rekao da između njih vlada neko zlo, delovali su kao par koji je dugo zajedno, smejali smo se, zezali, pravili klopu. Ana ga nije ostavila zbog Anđele, već zbog Aleksandre. Deluje mi kao da je malo mama Zvezdanu, malo povređena žena i žrtva nasilja. Ne sviđa mi se što joj je PR drugarica Kije Kockar, ne sviđa mi se što je zvala telefonom svakog ko je izašao iz rijalitija pre njenog ulaska, ozbiljno se spremala. Ne verujem nikome, iskreno, previše mi je kontradiktornosti tu i nema logike - rekao je Uroš.

Kako komentarišeš Andelu Đuričić sada, znamo da si hvalio njeno učešće do jednog momenta?

- Za Anđelu sam bio spreman da dam desnu ruku da nikad neće uraditi ovo što je uradila. Mlada je, iz malog mesta, na nivou je neke devojke od 19 godina iz Beograda. Hvalio sam njeno učešće, pa sam se zaprepastio, a ne razočarao. Upozorio sam je porukom: "Zvezdan se sad druži s tobom da bi preusmerio priču pravog sviđanja s njega i Aleks." Pitala me za krevet do mog, malo smo pričali, provalio sam nju i Zvezdana kako sede i kažu: "Zamisli nama daju te sudbinske lisice", a zapravo su dali ideju i jedva čekali, mnogo je stariji od nje.

Upamćen si kao jedan od žestokih učesnika po komentarima i ponašanju?

- Jesam ih urnisao brutalnim izlaganjima i ukazivao na njihove laži, mane, manipulacije, šestostruke aršine. Ja sam solo igrač, borio sam se protiv dve trećine kuće sve vreme, nikad lakše mi nije bilo, iskreno, bilo je fizičkog kontakta, ali tamo nije teško biti mudar. Imao sam odlične uslove što se tiče svega, baš svega, neko s mojim uslovima i ugovorom bi ostao tamo 10 godina.

Je l' sebi zameraš nešto, što nisi bio bolji prema nekim ljudima?

- Ljudi u rijalitiju koji vređaju mog sina od dve godine ne zaslužuju da budem fin, kao što je rekao Brendon, ja sam tamo došao s belom zastavicom, vi ste mene dobili takvog s vašim uvredama i lažima. U meni ima dobar, loš, zao, Blizanac sam u horoskopu, pa koga probude. Tamo sam mogao da im pričam o Tomu Kruzu i Stivenu Sigalu, ali oni nisu hteli to, hteli su da vređaju, da mi uriniraju po Beogradu, pa su mi urinirali i po krevetu, ali to su ljudi koji dođu autobusom "Niš ekspresa", sviraju "Tri šešira" i i pišaju u studentskom parku. Bilo me sramota da boravim s ljudima koji ne znaju ko je Stiv Džobs, statuta u koju bleje 15 sati dnevno.

Je l' moguće da nijedna devojka u rijalitiju nije bila tvoj tip ili nisi hteo vezu u Beloj kući?

- Nikad nisam imao vezu u rijalitiju, to ne praktikujem, da ne grešim dušu za sve ove rijalitije, muškarac je kreten, uvek može da se zaljubi, možda sam video sebe sa dve-tri učesnice, računajući od prvog "Survajvera" pa do "Zadruge 6". Čudom se načudim kad neke takve uđu u rijaliti, koje se ponašaju po mojim nekim pravilima. Zbog njega i moje majke nikad nisam radio neke stvari, zato se nisam nikad zaljubio jer bi ostalo zabeleženo. Jovana misica je jedna od retkih učesnica koja je, po mom standardu, imala dobro učešće. Nije se obrukala, svaka čast. U stvari, ne treba da kažem svaka čast, valjda je to standard ponašanja devojaka iz normalne kuće i porodice, iz koje ona dolazi.

Filipa gotivim, Maja je za Marinkovu baru Kaskader i bivši rijali učesnik je između Filipa Cara i Maje Marinković, na iznenađenje svih, izabrao Hrvata, a Maju najbrutalnije prozvao. foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, screenshot Pink tv - Filipa grimi, simpatičan je, malo da dovede figuru ured, all 1.001 zamerku imam na njegovo ponašanje. Nije to zvijenost, ja sam mislio da nete pustiti Maju da mu priđe, bio bi mangup. Maja nije fatalna žena, možda jeste u Belom potoku, Marinkovoj bari. Ona jeste atraktivna i bombastična, ali lepa nije - rekao je Certić

Uroš: Adama, tatinu devojčicu, malo sam čupnuo, šta ima veze Uroš Ćertić je, između ostalih, dolazio i u konflikt s učesnikom iz Makedonije Adamom Labunskim, koga je često uzimao na zub zbog izgleda. foto: Printscreen YouTube - Tatinu devojčicu sam malo čupnuo za kosicu, šta ima veze, ali on i sam sebe čupka, to je zezanje, bilo je mnogo gorih stvari. Tamo ljudima lete šolje u glavu i svašta još nešto - rekao je kaskader.

Najveće razočarenje je Miljan Vračević Uroš Ćertić kao najveće razočarenje naveo je Miljana Vračevića, za koga misli da je folirant koji ne drži do reči. foto: Printscreen/Zadruga - Super smo se družili, vežbali, a onda je ušao u duel s Lepim Mićom, kome je posle nudio građevinski materijal, sa Aleksandrom Nikolić takođe, nema svoje ja, on se smrtno posvađa i pomiri se posle nekoliko dana, kao da ništa nije bilo. S kim god sam se posvađao u "Velikom bratu" ni danas, 11 godina posle, ne pričam. Kraj - zaključio je Uroš.

