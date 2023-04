"TA ŽENA KOJA SE CEREKA PORED TEBE ĆE TI DOĆI GLAVE" Majka Darka Lazića OČAJNA jer pevač KRVARI posle operacije! KRIVA JOJ SNAJKA

Darko Lazić nedavno se podvrgao operaciji zatezanja kože, a sada je zbog komplikaciija ponovo završio u bolnici.

Folker je po savetu lekara morao da miruje kako mu se ne bi pogoršalo stanje, što on nije ispoštovao, pa je došlo do krvarenja. On je to i sam priznao, pa se svojim pratiocima javio iz bolničkog kreveta dok mu je društvo pravila supruga Kaća.

foto: Filip Plavčić, Ana Paunković

Kontaktirali smo s Darkovom majkom Brankom, koja ne može da dođe sebi od kada je na portalima videla da mu se stanje iskomplikovalo. Kako je istakla, ona je znala da će se to dogoditi, jer njegova supruga Katarina uopšte ne vodi brigu o njemu i njegovom oporavku.

- Jako mi je loše zbog svega. Ja sam znala da će doći do komplikacija. Osećala sam to. Lepo sam vam rekla. Ne mogu da pričam više. Molim mog sina, ovako javno, kad ne mogu da ga dobijem na telefon danima: sine moj, kad te puste iz bolnice, dođi svojoj kući kod majke, da te čuvam i negujem. Ta žena koja se sad cereka pored tebe, dok tebi nije dobro, ona će ti doći glave - apelovala je na Darka uznemirena majka.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Darko je na Instagramu jaukao od bolova, a mnogi su primetili koliko je bled i iscrpljen.

- Moram da budem ovde dok se ne smiri krvarenje. Ne mogu da ustanem. Biću dobro, ja se nadam, biće sve okej. Bio sam malo nemiran, doktori su sve dobro odradili. Moja žena gleda lajv, a sedi pored mene. Verovatno sam joj lepši preko ekrana. Neka pišu loše komentare, oni postoje da bi se pisali. Ti ljudi ne žele prvo sebi dobro, a kamoli drugima, ja im želim sve najlepše. Hvala svima koji mi žele dobro i koji mi žele brz oporavak - rekao je Darko.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, Lazić se svojevremeno podvrgao operaciji smanjenja želuca, nakon koje je drastično smršao. On je skinuo 109 kilograma, a onda je rešio da zategne višak kože na telu.

- Izgubio sam mnogo kilograma i zbog toga mi baš visi koža. Moram što pre na operaciju zatezanja, uskoro ću sve to rešiti - rekao je pre operacije pevač.

foto: Prtintscreen

Kurir.rs

Bonus video:

05:00 Darko Lazić o operaciji