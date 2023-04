ŠOK! ZVEZDAN REKETIRAO ANĐELINOG OCA VELIŠU? Tipovao ga, upao mu s KRIMINALCIMA u vilu i oteo 50.000 €! DETALJI UCENE

Zvezdan Slavnić, u saradnji s kriminalcima iz Crne Gore, navodno je lupao reket Anđelinom ocu Veliši Đuričiću, te mu navodno uzeo 50.000 evra.

Kako oni godinama drže apartmane u svojoj vili "Duričić" u Đenovićima, i na konto toga su živeli na visokoj nozi, kao takvi često su bili na meti kriminogenih grupa koje su nekoliko puta od njih iznudivale novac. Upravo je sin Moke Slavnića navodno učestvovao u jednom reketiranju porodice svoje sadašnje devojke.

- Zvezdan je poznat kao neko ko se celoga života bavio ilegalnim poslovima, uvek je nešto mutio i nikada nije hteo da nađe normalan posao. Uprkos činjenici da je imao robijaškog staža i da mu boravak iza rešetaka ni stran, nije odustajao od bavljenja sitnim kriminalom. Mislim da je njemu to jednostavno u krvi, i da se to nikada neće promeniti. "Volim laku lovu. Nisam neko ko voli da radi. Uvek sam imao sve. Tata Moka je zarađivao velike pare i živeo sam kao mali princ. Što da radim, kad ima drugi način da zaradim", pričao je on jednom prilikom kada smo ćaskali onako o svemu. Videla sam tada da on ne preza od zakona, od saveta oca, majke Slavice. Terao je svoje i nije se plašio ponovnog zatvora - počinje priču prijateljica kontroverznog učesnika rijalitija "Zadruga".

- On je pre nekoliko godina harao po Crnoj Gori zajedno s nekoliko kriminalaca koji su s njim tipovali imućne porodice. Klasični sitni krimosi, ali spremni na sve. Reketiranje im je bilo uža specijalnost. Đuričići su važili za uspešnije, a, samim tim, i na glasu da imaju para od izdavanja apartmana. Zaista im je posao cvetao. Njihova vila je bila puna stranaca. Kuća sređena sa ukusom, domaćini sjajni. Za Đuričiće para do krova. Kada je prikupila informacije i utvrdila da Veliša ima opasne pare, Slavnićeva grupa je upala kod njega pred kraj letnje sezone, onda kada je imao najviše novca. Znalo se da svi na primorju rade od početka leta, pa do zadnjeg zraka sunca i da su tada puni love - priča izvor.

- Zvezdan i još dva momka su mirno ušli u Velišin posed, a onda su mu, uz kafu, objasnili kako stoje stvari i zbog čega su oni došli. Iznudili su mu 50.000 evra, uz pretnju da će mu demolirati vilu i apartmane i zauvek mu ugasiti posao ukoliko ne bude dao keš. Šta je drugo mogao. Veliša je platio reket i oni se više nikada nisu pojavili kod njega. Znam da on čovek pamti ko je bio kod njega, čula sam da je posle pričao po Crnoj Gori kako je sin proslavljenog košarkaša Moke Slavnića bio kod njega i pokrao ga. To je krio od porodice, pa Anđela nema pojma da se to desilo, a kamoli da je to uradio njen sadašnji dečko Zvezdan. Mislim da ni on još nema pojma da je opelješio Anđelinu kuću, ali sve će mu biti jasno kada izađe iz "Zadruge" i vidi da je zapravo od Anđeline porodice zajedno s krimosima iznudio 50.000 evra. Biće to šok i za Anđelu i za Zvezdana - završava prijateljica bliska Slavniću.

