SINIŠA I MARIJA KULIĆ ZALJUČALI MILJANU U KUĆI! Nisu joj dali da se vrati u Zadrugu, procurili detalji BEKSTVA! ŠOK

Miljana Kulić vratila se u rijaliti "Zadruga", a po povratku u Belu kuću otkrila je da je pobegla iz porodične iz kuće.

Ona je ispričala da su joj majka Marija i otac Siniša zabranili da se vrati u rijaliti, ali da je ona kroz prozor izašla.

- Produkcija mi je platila taksi, odbiće mi od honorara. Pobegla sam iz kuće. Bila sam u Nišu, oni me sad vide ovde - pričala je Miljana Zoli, Aleksandri Nikolić i Filipu Caru.

- Pobegla je iz kuće da oni ne znaju - potvrdio je Zola.

- Da.

- Prvo nije hteo nijedan taksista da me vozi, jer je Beograd-Niš daleko i mora pare unapred da se daju. Međutim, pozvala sam jednog i čovek me je zvao, rekla sam: "Ovde Miljana Kulić iz rijalitija, ne bih da se brukam, evo vam broj od produkcije". Nisu hteli da me puste u rijaliti, rekli su mu da sedim kući: "Sad će da ti se odredi poslovna sposobnost, i kraj. Da budeš nesposobna za rad, psihijatrija da napiše". Ja odem kod izvršitelja i potpišem to, i trebalo je da krenem. I kad ono zaključana vrata. "Aj da vidimo gde ćeš ti da ideš, dosta si ti išla na svoju ruku, napisala mama kod šefice da spakuje Željka, apsolutno sve njegove stvari i nisu me pustili da odem. Pobegla sam kroz prozor i padnem, puzila sam do kapije i istrčim - prepričavala je Kulićeva.

kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA